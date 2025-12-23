У четвер у частині Берестинського району не буде газу
У Харківській філії “Газмережі” зазначили, що роботи планують розпочати у четвер, 25 грудня, о 08:00.
Їх необхідно провести задля забезпечення стабільного розподілу газу. Таким чином, блакитного палива не буде в кількох населених пунктах Наталинської громади:
- с. Мартинівка;
- с. Добренька – вул. Садова.
Завершити роботи газовики планують до 16:00 того ж дня.
“Просимо наших клієнтів забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для оперативного і безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт”, – додали в повідомленні.
