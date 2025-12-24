Восстановление критической инфраструктуры Харькова: кто присвоил 70 млн грн

В Харькове разоблачили схему присвоения средств, выделенных на восстановление объектов критической инфраструктуры.

По данным Нацполиции Украины, организовал сделку бенефициарный собственник и директор общества-поставщика, под которую должностными лицами КП были прописаны специальные условия для участия в торгах с особенностями.

«В соответствии с условиями договора, общество должно было поставить специализированное оборудование для замены и ремонта поврежденных в результате обстрелов объектов критической инфраструктуры более чем на 150 млн грн. Однако, как выяснило следствие, его стоимость была завышена обществом более чем в два раза от стоимости производителя. Поэтому сумма переплаты, а значит и нанесенного ущерба составила почти 70 млн грн», — выяснили правоохранители.

При этом, добавили в полиции, гендиректор КП, который должен был контролировать процедуру закупки, произвел оплату поставленного спецоборудования без соответствующей проверки.

Правоохранители сообщили о подозрении руководителю КП по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность); а директору поставщика и его бенефициарному владельцу по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

Подозреваемым вручили ходатайство по избранию мер пресечения, а также ходатайство об отстранении от должности руководителя КП.

Максимальное наказание по статьям – до 12 лет тюрьмы.