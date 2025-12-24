Відновлення критичної інфраструктури Харкова: хто привласнив 70 млн грн

У Харкові викрили схему привласнення коштів, виділених на відновлення об’єктів критичної інфраструктури.

За даними Нацполіції України, організував оборудку бенефіціарний власник і директор товариства-постачальника, під яку посадовцями КП були прописані спеціальні умови для участі у торгах з особливостями.

«Відповідно до умов договору, товариство мало поставити спеціалізоване обладнання для заміни і ремонту пошкоджених внаслідок обстрілів обʼєктів критичної інфраструктури на понад 150 млн грн. Однак, як зʼясувало слідство, вартість його була завищена товариством більш ніж в два рази від вартості виробника. Тож сума переплати, а відтак і завданих збитків становила майже 70 млн грн», – з’ясували правоохоронці.

При цьому, додали в поліції, гендиректор КП, який мав контролювати процедуру закупівлі, здійснив оплату поставленого спецобладнання без відповідної перевірки.

Правоохоронці повідомили про підозру керівнику КП за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість); а директору постачальника та його бенефіціарному власнику за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Підозрюваним вручили клопотання щодо обрання запобіжних заходів, а також клопотання про відсторонення від посади керівника КП.

Максимальне покарання за статтями – до 12 років тюрми.