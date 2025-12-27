Live

Взрыв в Харькове: враг запустил КАБы 27 декабря

Происшествия 17:32   27.12.2025
Оксана Горун
Взрыв в Харькове: враг запустил КАБы 27 декабря

Около 17:25 27 декабря в Харькове раздался взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе российских КАБов.

«Пуски КАБ на Харьковщину с востока», — информировали ВС ВСУ еще в 16:15.

Активность российской тактической авиации продолжалась. И один из пусков пришелся в сторону Харькова. О движении КАБ в направлении города предупреждали мониторинговые каналы.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилет» был по окраине города.

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов уточнил, что в одном из населенных пунктов было «очень громко».

Напомним, взрывы прогремели в Харькове 26 декабря около 16:00. Мэр Игорь Терехов сообщил: россияне атаковали Шевченковский район. Авиабомба ударила по дороге на улице Клочковской. Погибли двое мужчин 55 и 40 лет, которые находились в своих автомобилях. Еще восемь человек пострадали. Терехов отметил, что рядом с местом удара были повреждены два десятка домов – многоквартирные и частные. Для атаки россияне использовали УМПБ-5.

Автор: Оксана Горун
