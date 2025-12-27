Вибух у Харкові: ворог запустив КАБи 27 грудня
Близько 17:25 27 грудня в Харкові пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських КАБів.
“Пуски КАБ на Харківщину зі сходу”, – інформували ПС ЗСУ ще о 16:15.
Активність російської тактичної авіації тривала. І один із пусків прийшовся в бік Харкова. Про рух КАБу в напрямку міста попереджали моніторингові канали.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що “приліт” був по околицях міста.
Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов уточнив, що в одному із населених пунктів було “дуже гучно”.
Нагадаємо, вибухи пролунали в Харкові 26 грудня близько 16:00. Мер Ігор Терехов повідомив: росіяни атакували Шевченківський район. Авіабомба вдарила по дорозі на вулиці Клочківській. Загинули двоє чоловіків 55 та 40 років, які перебували у своїх автівках. Ще вісім людей постраждали. Терехов зазначив, що поряд із місцем удару були пошкоджені два десятки будинків – багатоквартирні та приватні. Для атаки росіяни використали УМПБ-5.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вибух у Харкові: ворог запустив КАБи 27 грудня», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2025 в 17:32;