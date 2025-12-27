Live

Вибух у Харкові: ворог запустив КАБи 27 грудня

Події 17:32   27.12.2025
Оксана Горун
Вибух у Харкові: ворог запустив КАБи 27 грудня

Близько 17:25 27 грудня в Харкові пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських КАБів.

“Пуски КАБ на Харківщину зі сходу”, – інформували ПС ЗСУ ще о 16:15.

Активність російської тактичної авіації тривала. І один із пусків прийшовся в бік Харкова. Про рух КАБу в напрямку міста попереджали моніторингові канали.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що “приліт” був по околицях міста.

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов уточнив, що в одному із населених пунктів було “дуже гучно”.

Нагадаємо, вибухи пролунали в Харкові 26 грудня близько 16:00. Мер Ігор Терехов повідомив: росіяни атакували Шевченківський район. Авіабомба вдарила по дорозі на вулиці Клочківській. Загинули двоє чоловіків 55 та 40 років, які перебували у своїх автівках. Ще вісім людей постраждали. Терехов зазначив, що поряд із місцем удару були пошкоджені два десятки будинків – багатоквартирні та приватні. Для атаки росіяни використали УМПБ-5.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вибух у Харкові: ворог запустив КАБи 27 грудня
Вибух у Харкові: ворог запустив КАБи 27 грудня
27.12.2025, 17:32
“Нарізав кола” на Алеї пам’яті в центрі міста на Харківщині: знайшли водія
“Нарізав кола” на Алеї пам’яті в центрі міста на Харківщині: знайшли водія
27.12.2025, 14:47
Морози посиляться під Новий рік – синоптикиня
Морози посиляться під Новий рік – синоптикиня
27.12.2025, 14:00
Набивалася в гості до пенсіонерів та обкрадала: поліція зловила підозрювану
Набивалася в гості до пенсіонерів та обкрадала: поліція зловила підозрювану
27.12.2025, 15:49
НАБУ та САП викрили злочинну групу, до якої входили нардепи: подробиці
НАБУ та САП викрили злочинну групу, до якої входили нардепи: подробиці
27.12.2025, 14:29
Масована ракетна атака на Україну 27 грудня: що відомо
Масована ракетна атака на Україну 27 грудня: що відомо
27.12.2025, 14:55

Новини за темою:

27.12.2025
Вибух чули в Харкові: над містом збили російський дрон – Терехов
26.12.2025
КАБ прилетів по Клочківській у Харкові: є загиблі та поранені (доповнюється)
24.12.2025
Вечірні обстріли Слобідського та Шевченківського районів Харкова – наслідки
15.12.2025
Вибухи чули в Харкові: КАБи вдарили по Дергачівській громаді
13.12.2025
Другий вибух за день чули в Харкові: що це було (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вибух у Харкові: ворог запустив КАБи 27 грудня», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2025 в 17:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 17:25 27 грудня в Харкові пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських КАБів".