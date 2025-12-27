Вибух у Харкові: ворог запустив КАБи 27 грудня

Близько 17:25 27 грудня в Харкові пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських КАБів.

“Пуски КАБ на Харківщину зі сходу”, – інформували ПС ЗСУ ще о 16:15.

Активність російської тактичної авіації тривала. І один із пусків прийшовся в бік Харкова. Про рух КАБу в напрямку міста попереджали моніторингові канали.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що “приліт” був по околицях міста.

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов уточнив, що в одному із населених пунктів було “дуже гучно”.

Нагадаємо, вибухи пролунали в Харкові 26 грудня близько 16:00. Мер Ігор Терехов повідомив: росіяни атакували Шевченківський район. Авіабомба вдарила по дорозі на вулиці Клочківській. Загинули двоє чоловіків 55 та 40 років, які перебували у своїх автівках. Ще вісім людей постраждали. Терехов зазначив, що поряд із місцем удару були пошкоджені два десятки будинків – багатоквартирні та приватні. Для атаки росіяни використали УМПБ-5.