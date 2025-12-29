Live

РФ опять обстреляла село Гроза на Харьковщине: есть пострадавшая — Синегубов

Происшествия 08:41   29.12.2025
Оксана Горун
РФ опять обстреляла село Гроза на Харьковщине: есть пострадавшая — Синегубов

Утром 29 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов области за сутки. Досталось, в том числе, селу Гроза, где в 2023-м году ракетным ударом россияне убили 59 человек.

«В с. Гроза Шевченковской громады пострадала 73-летняя женщина; в пос. Золочев пострадала 54-летняя женщина; в с. Новоплатоновка Боровской громады пострадал 73-летний мужчина», — написал Синегубов о последствиях обстрелов региона.

Он отметил, что также стало известно о 70-летней женщине, попавшей под обстрел в Купянске еще 20 декабря, — медики смогли оказать ей помощь.

В течение суток армия РФ  атаковала гражданских на Харьковщине беспилотниками: двумя FPV-дронами, «Ланцетом» и «Молнией».

«Прилеты» были в четырех населенных пунктах. Есть разрушения: в Богодуховском районе повреждены два частных дома и хозпостройка в Золочеве, в Грозе поврежден автомобиль.

Читайте также: Альтернативная реальность пошла — Трегубов о возобновлении лжи в РФ о Купянске

Напомним, 26 и 27 декабря по Харькову дважды били российскими КАБами. В субботу обошлось без пострадавших, а вот в пятницу погибли два человека из-за «прилета» по Клочковской.

Автор: Оксана Горун
