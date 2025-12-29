РФ знову обстріляла село Гроза на Харківщині: є постраждала

Вранці 29 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів області за добу. Дісталося, зокрема, селу Гроза, де у 2023 році ракетним ударом росіяни вбили 59 людей.

“У с. Гроза Шевченківської громади постраждала 73-річна жінка; у селищі Золочів постраждала 54-річна жінка; у с. Новоплатонівка Борівської громади постраждав 73-річний чоловік”, – написав Синєгубов про наслідки обстрілів регіону.

Він зазначив, що також стало відомо про 70-річну жінку, яка потрапила під обстріл у Куп’янську ще 20 грудня, медики змогли надати їй допомогу.

Протягом доби армія РФ атакувала цивільних на Харківщині безпілотниками: двома FPV-дронами, “ланцетом” та “молнией”.

“Прильоти” були в чотирьох населених пунктах. Є руйнування: у Богодухівському районі пошкоджені два приватні будинки та господарська споруда в Золочеві, у Грозі пошкоджена автівка.

Нагадаємо, 26 та 27 грудня по Харкову двічі били російськими КАБами. У суботу обійшлося без постраждалих, а ось у п’ятницю загинули двоє людей через “приліт” по Клочківській.