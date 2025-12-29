Live

РФ знову обстріляла село Гроза на Харківщині: є постраждала

Події 08:41   29.12.2025
Оксана Горун
РФ знову обстріляла село Гроза на Харківщині: є постраждала

Вранці 29 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів області за добу. Дісталося, зокрема, селу Гроза, де у 2023 році ракетним ударом росіяни вбили 59 людей.

“У с. Гроза Шевченківської громади постраждала 73-річна жінка; у селищі Золочів постраждала 54-річна жінка; у с. Новоплатонівка Борівської громади постраждав 73-річний чоловік”, – написав Синєгубов про наслідки обстрілів регіону.

Він зазначив, що також стало відомо про 70-річну жінку, яка потрапила під обстріл у Куп’янську ще 20 грудня, медики змогли надати їй допомогу.

Протягом доби армія РФ атакувала цивільних на Харківщині безпілотниками: двома FPV-дронами, “ланцетом” та “молнией”.

“Прильоти” були в чотирьох населених пунктах. Є руйнування: у Богодухівському районі пошкоджені два приватні будинки та господарська споруда в Золочеві, у Грозі пошкоджена автівка.

Читайте також: Альтернативна реальність пішла – Трегубов про відновлення брехні РФ про Куп’янськ

Нагадаємо, 26 та 27 грудня по Харкову двічі били російськими КАБами. У суботу обійшлося без постраждалих, а ось у п’ятницю загинули двоє людей через “приліт” по Клочківській.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові 29 грудня – офіційно
Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові 29 грудня – офіційно
29.12.2025, 09:45
За допомогою ШІ українців переконують, що світла немає через дії влади – ЦПД
За допомогою ШІ українців переконують, що світла немає через дії влади – ЦПД
29.12.2025, 09:40
Сьогодні 29 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 29 грудня 2025: яке свято та день в історії
29.12.2025, 06:00
Незвичайний кіт з’явився в екопарку під Харковом (відео)
Незвичайний кіт з’явився в екопарку під Харковом (відео)
28.12.2025, 20:02
Як відключатимуть електрику в Харкові та області 29 грудня: графік
Як відключатимуть електрику в Харкові та області 29 грудня: графік
29.12.2025, 07:21
ISW не бачить “хороших темпів” просування РФ на Харківщині, заявлених Путіним
ISW не бачить “хороших темпів” просування РФ на Харківщині, заявлених Путіним
29.12.2025, 07:48

Новини за темою:

29.12.2025
Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові 29 грудня – офіційно
29.12.2025
РФ знову обстріляла село Гроза на Харківщині: є постраждала
29.12.2025
Десять атак за добу було на Харківщині – Генштаб ЗСУ
29.12.2025
ISW не бачить “хороших темпів” просування РФ на Харківщині, заявлених Путіним
29.12.2025
Як відключатимуть електрику в Харкові та області 29 грудня: графік


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «РФ знову обстріляла село Гроза на Харківщині: є постраждала», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2025 в 08:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 29 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів області за добу ".