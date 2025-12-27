КАБ по Харкову, масована атака, НАБУ в Раді – підсумки 27 грудня
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 27 грудня.
По Харкову другий день поспіль прилітають КАБи
Російська авіабомба вдарила по місту близько 17:25 27 грудня. Мер Ігор Терехов зазначив, що “приліт” був по околицях. Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов уточнив, що в одному із населених пунктів було “дуже гучно”.
Масованого повітряного удару завдала армія РФ по Києву
Одна людина загинула та 30 постраждали в Києві через масовану атаку ракетами та БпЛА по столиці України. У місті – численні “прильоти” по багатоповерхівках і приватних будинках, виникли пожежі. Також під ударом були об’єкти енергетики, через що частина столиці залишилася без опалення, сталися аварійні відключення електрики. В інших областях України вночі та вранці була затяжна повітряна тривога.
НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну групу, до складу якої входили народні депутати
Протягом дня слідчі НАБУ перебували у Верховній Раді України. Офіційно антикорупційне бюро повідомило: “За результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України”. Численні інсайдери заявляли, що нардепи, до яких виявили інтерес антикорупційні органи, є членами президентської фракції “Слуга народу”.
У Харкові був вибух: Терехов повідомив, що збили дрон
За інформацією мера, БпЛА ліквідували в Слобідському районі Харкова. Протягом дня в місті регулярно лунали повітряні тривоги. Моніторингові канали попереджали про рух до міста та над ним БпЛА “Молния”, а також – FPV-дронів.
Вранці “прилетіло” по Чугуєву: в кількох людей – гостра реакція на стрес
“Маємо влучання в багатоквартирний будинок. На щастя загиблих немає. Декілька мешканців звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес. За уточненими даними, внаслідок сьогоднішнього обстрілу пошкодження отримали чотири квартири”, – написала мерка Чугуєва Мінаєва.
Також сьогодні МГ"Об'єктив" повідомляла наступне:
Новини за темою:
