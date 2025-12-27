Live

КАБ по Харькову, массированная атака, НАБУ в Раде — итоги 27 декабря

Происшествия 22:00   27.12.2025
Оксана Горун
МГ «Объектив» напоминает главные новости 27 декабря.

По Харькову второй день подряд прилетают КАБы

Российская авиабомба ударила по городу около 17:25 27 декабря. Мэр Игорь Терехов отметил, что «прилет» был по окраине. Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов уточнил, что в одном из населенных пунктов было «очень громко».

Массированный воздушный удар нанесла армия РФ по Киеву

Один человек погиб и 30 пострадали в Киеве из-за массированной атаки ракетами и БпЛА по столице Украины. В городе — многочисленные «прилеты» по многоэтажкам и частным домам, возникли пожары. Также под ударом были объекты энергетики, из-за чего часть столицы осталась без отопления, были аварийные отключения электричества. В остальных областях Украины ночью и утром была затяжная воздушная тревога.

НАБУ и САП заявили, что разоблачили преступную группу, в состав которой входили народные депутаты

В течение дня следователи НАБУ находились в Верховной Раде Украины. Официально антикоррупционное бюро сообщило: «По результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. По данным следствия, участники группы на систематической основе извлекали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины». Многочисленные инсайдеры заявляли, что нардепы, к которым проявили интерес антикоррупционные органы, — члены президентской фракции «Слуга народа».

В Харькове был взрыв: Терехов сообщил, что сбили дрон

По информации мэра, БпЛА ликвидировали в Слободском районе Харькова. В течение дня в городе регулярно звучали воздушные тревоги. Мониторинговые каналы предупреждали о движении к городу и над ним БпЛА «Молния», а также — FPV-дронов.

Утром «прилетело» по Чугуеву: у нескольких человек — острая реакция на стресс

«Имеем попадание в многоквартирный дом. К счастью, погибших нет. Несколько жителей обратились к медикам с острой реакцией на стресс. По уточненным данным, в результате сегодняшнего обстрела повреждения получили четыре квартиры», — написала мэр Чугуева Минаева.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

