Live

Удар КАБом по Клочковской: подсчитали, сколько домов повреждено (фото)

Харьков 12:37   29.12.2025
Оксана Горун
Удар КАБом по Клочковской: подсчитали, сколько домов повреждено (фото) Фото: пресс-служба ХГС

Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила о разрушениях в результате пятничного удара КАБом по Харькову. Из-за этой атаки погибли два человека.

«В результате атаки, которая произошла 26 декабря в Шевченковском районе, повреждения получили по меньшей мере 33 здания. Было выбито 279 окон в квартирах, еще 13 – в местах общего пользования. Повреждены три кровли», — подсчитали в мэрии.

В Харькове забивают окна после удара КАБом 26 декабря
Фото: пресс-служба ХГС

Сразу после «прилета» коммунальщики на месте начали устранять его последствия — закрывать контуры зданий и забивать окна, ведь на улице — мороз.

Читайте также: ЦПАУ в автобусе работает в Харькове после прилета КАБ (фото)

Напомним, взрывы прогремели в Харькове 26 декабря около 16:00. Мэр Игорь Терехов сообщил: россияне атаковали Шевченковский район. Авиабомба ударила по дороге на улице Клочковской. Погибли двое мужчин 55 и 40 лет, которые находились в своих автомобилях. Еще восемь человек пострадали.

В Харькове забивают окна после удара КАБом 26 декабря 2025 2
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове забивают окна после удара КАБом 26 декабря 2
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
Популярно
Аварийные отключения света начались в Харькове 29 декабря — официально
Аварийные отключения света начались в Харькове 29 декабря — официально
29.12.2025, 09:45
Большой снег надвигается на Харьковщину — объявлено штормовое предупреждение
Большой снег надвигается на Харьковщину — объявлено штормовое предупреждение
28.12.2025, 12:49
Как будут отключать электричество в Харькове и области 29 декабря: график
Как будут отключать электричество в Харькове и области 29 декабря: график
29.12.2025, 07:21
Новости Харькова — главное за 29 декабря: аварийные отключения света в регионе
Новости Харькова — главное за 29 декабря: аварийные отключения света в регионе
29.12.2025, 12:22
Некоторые харьковские электрички отменяют на 1 и 2 января — список
Некоторые харьковские электрички отменяют на 1 и 2 января — список
28.12.2025, 15:50
Скорая в Харькове заявила о «недопустимой ситуации» с бригадой на дороге
Скорая в Харькове заявила о «недопустимой ситуации» с бригадой на дороге
29.12.2025, 12:53

Новости по теме:

27.12.2025
Взрыв в Харькове: враг запустил КАБы 27 декабря
27.12.2025
Воронку от удара КАБа на дороге в Харькове уже засыпали и асфальтируют (фото)
26.12.2025
Трамвай №20 изменил маршрут после «прилета» КАБа по Клочковской в Харькове
26.12.2025
КАБ прилетел по Клочковской в Харькове: есть погибшие и раненые (дополняется)
21.12.2025
Атака на Изюм: гибель патрульной полицейской от КАБа подтвердила Нацполиция


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Удар КАБом по Клочковской: подсчитали, сколько домов повреждено (фото)», то посмотрите больше в разделе Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2025 в 12:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила о разрушениях в результате пятничного удара КАБом по Харькову. Из-за этой атаки погибли два человека".