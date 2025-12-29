Удар КАБом по Клочковской: подсчитали, сколько домов повреждено (фото)

Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила о разрушениях в результате пятничного удара КАБом по Харькову. Из-за этой атаки погибли два человека.

«В результате атаки, которая произошла 26 декабря в Шевченковском районе, повреждения получили по меньшей мере 33 здания. Было выбито 279 окон в квартирах, еще 13 – в местах общего пользования. Повреждены три кровли», — подсчитали в мэрии.

Сразу после «прилета» коммунальщики на месте начали устранять его последствия — закрывать контуры зданий и забивать окна, ведь на улице — мороз.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове 26 декабря около 16:00. Мэр Игорь Терехов сообщил: россияне атаковали Шевченковский район. Авиабомба ударила по дороге на улице Клочковской. Погибли двое мужчин 55 и 40 лет, которые находились в своих автомобилях. Еще восемь человек пострадали.