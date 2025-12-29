Удар КАБом по Клочковской: подсчитали, сколько домов повреждено (фото)
Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила о разрушениях в результате пятничного удара КАБом по Харькову. Из-за этой атаки погибли два человека.
«В результате атаки, которая произошла 26 декабря в Шевченковском районе, повреждения получили по меньшей мере 33 здания. Было выбито 279 окон в квартирах, еще 13 – в местах общего пользования. Повреждены три кровли», — подсчитали в мэрии.
Сразу после «прилета» коммунальщики на месте начали устранять его последствия — закрывать контуры зданий и забивать окна, ведь на улице — мороз.
Читайте также: ЦПАУ в автобусе работает в Харькове после прилета КАБ (фото)
Напомним, взрывы прогремели в Харькове 26 декабря около 16:00. Мэр Игорь Терехов сообщил: россияне атаковали Шевченковский район. Авиабомба ударила по дороге на улице Клочковской. Погибли двое мужчин 55 и 40 лет, которые находились в своих автомобилях. Еще восемь человек пострадали.
Новости по теме:
- Категории: Харьков; Теги: КАБ, мэрия, новости Харькова, окна, разрушения, руйнування;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Удар КАБом по Клочковской: подсчитали, сколько домов повреждено (фото)», то посмотрите больше в разделе Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 29 декабря 2025 в 12:37;