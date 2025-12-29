Удар КАБом по Клочківській: підрахували, скільки будинків пошкоджені (фото)
Пресслужба Харківської міськради повідомила про руйнації внаслідок п’ятничного удару КАБом по Харкову. Через цю атаку загинули двоє людей.
“Внаслідок атаки, яка сталася 26 грудня в Шевченківському районі, пошкоджень зазнали щонайменше 33 будівлі. Було вибито 279 вікон у квартирах, ще 13 – у місцях загального користування. Пошкоджено три покрівлі“, – підрахували в мерії.
Одразу після “прильоту” комунальники на місці почали усувати його наслідки – закривати контури будівель і забивати вікна, адже на вулиці – мороз.
Нагадаємо, вибухи пролунали в Харкові 26 грудня близько 16:00. Мер Ігор Терехов повідомив: росіяни атакували Шевченківський район. Авіабомба вдарила по дорозі на вулиці Клочківській. Загинули двоє чоловіків 55 та 40 років, які перебували у своїх автомобілях. Ще вісім людей постраждали.
