Удар КАБом по Клочківській: підрахували, скільки будинків пошкоджені (фото)

Харків 12:37   29.12.2025
Оксана Горун
Удар КАБом по Клочківській: підрахували, скільки будинків пошкоджені (фото) Фото: пресслужба ХМР

Пресслужба Харківської міськради повідомила про руйнації внаслідок п’ятничного удару КАБом по Харкову. Через цю атаку загинули двоє людей.

Внаслідок атаки, яка сталася 26 грудня в Шевченківському районі, пошкоджень зазнали щонайменше 33 будівлі. Було вибито 279 вікон у квартирах, ще 13 – у місцях загального користування. Пошкоджено три покрівлі“, – підрахували в мерії.

У Харкові забивають вікна після удару КАБом 26 грудня
Фото: пресслужба ХМР

Одразу після “прильоту” комунальники на місці почали усувати його наслідки – закривати контури будівель і забивати вікна, адже на вулиці – мороз.

Читайте також: ЦПАУ в автобусі працює в Харкові після прильоту КАБ (фото)

Нагадаємо, вибухи пролунали в Харкові 26 грудня близько 16:00. Мер Ігор Терехов повідомив: росіяни атакували Шевченківський район. Авіабомба вдарила по дорозі на вулиці Клочківській. Загинули двоє чоловіків 55 та 40 років, які перебували у своїх автомобілях. Ще вісім людей постраждали.

У Харкові забивають вікна після удару КАБом 26 грудня 2025 2
Фото: пресслужба ХМР
У Харкові забивають вікна після удару КАБом 26 грудня 2
Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун
