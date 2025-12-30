Почти 2 тысячи коммунальщиков убирают снег в Харькове (фото)
В работах по уборке снега в Харькове 30 декабря задействовано более 1,8 тысячи человек, около 200 единиц спецтехники и более 170 средств малой механизации.
Коммунальщики убирают на дорогах, пешеходных дорожках и тротуарах, внутриквартальных проездах, возле выходов из подъездов, подходов к бюветам, мусорных контейнеров и т.д., сообщает пресс-служба горсовета.
Работники КП «Дорремстрой» непрерывно очищают улично-дорожную сеть от снега и посыпают ее песчано-солевой смесью.
За прошедшие сутки из города вывезли 700 кубических метров снега.
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Как сообщала МГ «Объектив», с утра 30 декабря в Харькове наблюдали очень сильный снегопад и метель. Горожане отмечают, что такого не видели давно. Накануне в Региональном центре по гидрометеорологии предупреждали, что днем в Харькове и области ожидаются сильные порывы ветра – до 15 – 20 м/с. Кроме того, что будет метель, а на дорогах – гололед.
