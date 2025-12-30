Live

Майже 2 тисячі комунальників прибирають сніг у Харкові (відео, фото)

Суспільство 12:37   30.12.2025
Олена Нагорна
Майже 2 тисячі комунальників прибирають сніг у Харкові (відео, фото) Фото: Харківська міськрада

У роботах з прибирання снігу в Харкові 30 грудня задіяно понад 1,8 тисячі людей, близько 200 одиниць спецтехніки та понад 170 засобів малої механізації.

Комунальники прибирають на дорогах, пішохідних доріжках та тротуарах, внутрішньоквартальних проїздах, біля виходів із під’їздів, підходів до бюветів, сміттєвих контейнерів тощо, повідомляє пресслужба міськради.

Працівники КП «Шляхрембуд» безперервно очищають вулично-дорожню мережу від снігу та посипають її піщано-сольовою сумішшю.

За минулу добу з міста вивезли 700 кубічних метрів снігу.

 

 


Фото: Харківська міськрада


Фото: Харківська міськрада


Фото: Харківська міськрада


Фото: Харківська міськрада

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, зранку 30 грудня у Харкові спостерігали дуже сильний снігопад та хуртовину. Містяни зазначають, що такого не бачили давно. Напередодні у Регіональному центрі з гідрометеорології попереджали, що вдень у Харкові та області очікуються сильні пориви вітру – до 15-20 м/с. Крім того, що буде хуртовина, а на дорогах – ожеледиця.

Читайте також: Сьогодні 30 грудня 2025: яке свято та день в історії

Автор: Олена Нагорна
