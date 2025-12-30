Майже 2 тисячі комунальників прибирають сніг у Харкові (відео, фото)
У роботах з прибирання снігу в Харкові 30 грудня задіяно понад 1,8 тисячі людей, близько 200 одиниць спецтехніки та понад 170 засобів малої механізації.
Комунальники прибирають на дорогах, пішохідних доріжках та тротуарах, внутрішньоквартальних проїздах, біля виходів із під’їздів, підходів до бюветів, сміттєвих контейнерів тощо, повідомляє пресслужба міськради.
Працівники КП «Шляхрембуд» безперервно очищають вулично-дорожню мережу від снігу та посипають її піщано-сольовою сумішшю.
За минулу добу з міста вивезли 700 кубічних метрів снігу.
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, зранку 30 грудня у Харкові спостерігали дуже сильний снігопад та хуртовину. Містяни зазначають, що такого не бачили давно. Напередодні у Регіональному центрі з гідрометеорології попереджали, що вдень у Харкові та області очікуються сильні пориви вітру – до 15-20 м/с. Крім того, що буде хуртовина, а на дорогах – ожеледиця.
