Как будут отключать свет 7 января в Харькове и области: графики

В среду, 7 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 06:00–09:00; 16:00–19:30

1.2 06:00-09:00; 16:00–19:30

2.1 06:00–09:00; 12:30-19:30

2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30

3.1 00:00–02:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00

3.2 00:00–02:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00

4.1 00:00–02:00; 08:00-12:30; 20:00-23:00

4.2 08:00–12:30; 20:00-23:00

5.1 02:00–06:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00

5.2 02:00-06:00; 12:30-16:00; 20:00-24:00

6.1 02:00-06:00; 09:00–16:00; 23:00-24:00

6.2 09:00–16:00; 23:00-24:00

Список адресов за очередями — здесь.