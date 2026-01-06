Як вимикатимуть світло 7 січня у Харкові й області: графіки

У середу, 7 січня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 06:00-09:00; 16:00-19:30

1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30

2.1 06:00-09:00; 12:30-19:30

2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 20:00-23:00

4.2 08:00-12:30; 20:00-23:00

5.1 02:00-06:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00

5.2 02:00-06:00; 12:30-16:00; 20:00-24:00

6.1 02:00-06:00; 09:00-16:00; 23:00-24:00

6.2 09:00-16:00; 23:00-24:00

Список адрес за чергами – тут.