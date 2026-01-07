Как 8 января будут отключать свет в Харьковской области: графики
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В четверг, 8 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщило Харьковоблэнерго.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 13:00-16:30
1.2 02:30-06:00; 13:00–16:30
2.1 02:30-06:00; 09:30-16:30
2.2 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-23:00
3.1 06:00-09:30; 13:00–20:00
3.2 06:00-09:30; 13:00–20:00
4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00
4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00
5.1 00:00–02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30
5.2 09:30-13:00; 16:30-23:30
6.1 00:00–02:30; 08:00–13:00; 20:00-23:30
6.2 00:00–02:30; 08:00–13:00; 20:00-23:30
Список адресов за очередями — здесь.
Читайте также: Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график отключения, отключение света, отключение электричества;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как 8 января будут отключать свет в Харьковской области: графики», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 января 2026 в 21:35;