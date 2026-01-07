Live

Как 8 января будут отключать свет в Харьковской области: графики

Общество 21:35   07.01.2026
Оксана Якушко
Как 8 января будут отключать свет в Харьковской области: графики Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В четверг, 8 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщило Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 13:00-16:30
1.2 02:30-06:00; 13:00–16:30
2.1 02:30-06:00; 09:30-16:30
2.2 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-23:00
3.1 06:00-09:30; 13:00–20:00
3.2 06:00-09:30; 13:00–20:00
4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00
4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00
5.1 00:00–02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30
5.2 09:30-13:00; 16:30-23:30
6.1 00:00–02:30; 08:00–13:00; 20:00-23:30
6.2 00:00–02:30; 08:00–13:00; 20:00-23:30

Список адресов за очередями — здесь.

Читайте также: Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
07.01.2026, 21:16
Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области
Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области
07.01.2026, 19:35
Новости Харькова – главное 7 января: фронт, пожар в центре, защита от сосулек
Новости Харькова – главное 7 января: фронт, пожар в центре, защита от сосулек
07.01.2026, 22:00
«Тяжелая зима». Ситуация со светом и теплом в Харькове после удара 5 января
«Тяжелая зима». Ситуация со светом и теплом в Харькове после удара 5 января
07.01.2026, 16:01
Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)
Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)
07.01.2026, 13:49
Минус нефтебаза оккупантов; пожар в центре Харькова – итоги 7 января
Минус нефтебаза оккупантов; пожар в центре Харькова – итоги 7 января
07.01.2026, 23:00

Новости по теме:

06.01.2026
Как будут отключать свет 7 января в Харькове и области: графики
04.01.2026
Как будут отключать свет 5 января в Харьковской области: графики
01.01.2026
Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине – информация энергетиков
30.12.2025
Как будут выключать свет в Харьковской области 31 декабря 2025 года
29.12.2025
Аварийные отключения света начались в Харькове 29 декабря — официально


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как 8 января будут отключать свет в Харьковской области: графики», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 января 2026 в 21:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 8 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщило Харьковоблэнерго.".