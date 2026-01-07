Як 8 січня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки

У четвер, 8 січня, з 00:00 до 24:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомило Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 13:00-16:30

1.2 02:30-06:00; 13:00-16:30

2.1 02:30-06:00; 09:30-16:30

2.2 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-23:00

3.1 06:00-09:30; 13:00-20:00

3.2 06:00-09:30; 13:00-20:00

4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00

4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00

5.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30

5.2 09:30-13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 20:00-23:30

6.2 00:00-02:30; 08:00-13:00; 20:00-23:30

Список адрес за чергами – тут.