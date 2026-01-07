Як 8 січня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
Фото: АТ “Харківобленерго”
У четвер, 8 січня, з 00:00 до 24:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомило Харківобленерго.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 13:00-16:30
1.2 02:30-06:00; 13:00-16:30
2.1 02:30-06:00; 09:30-16:30
2.2 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-23:00
3.1 06:00-09:30; 13:00-20:00
3.2 06:00-09:30; 13:00-20:00
4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00
4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00
5.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30
5.2 09:30-13:00; 16:30-23:30
6.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 20:00-23:30
6.2 00:00-02:30; 08:00-13:00; 20:00-23:30
Список адрес за чергами – тут.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график отключения, отключение света, отключение электричества;
