В новогоднюю ночь на Харьковщине произошла кража: кого подозревает полиция

Общество 16:40   07.01.2026
Виктория Яковенко
Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители вручили подозрение мужчине, который, по данным следствия, украл золотые украшения во время празднования Нового года.

Инцидент произошел в Чугуеве, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением о похищении золотых сережек из дома ее подруги, где компания праздновала Новый год. В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к правонарушению причастен 30-летний житель Одесской области, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Сейчас мужчина временно проживает на территории Чугуевского района», — рассказали правоохранители.

Копы разыскали фигуранта, у него изъяли похищенные серьги, их уже вернули владелице.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в краже. Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в облуправлении патрульной полиции ранее рассказали, как провели новогоднюю ночь. Так, за ночную смену патрульные обработали 135 вызовов. Патрульные зафиксировали: 6 случаев управления в состоянии опьянения; одну попытку предоставления неправомерной выгоды; обработали четыре ДТП.

Читайте также: Нарушение языкового закона: сколько жалоб поступило с Харьковщины в 2025 году

Автор: Виктория Яковенко
