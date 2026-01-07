В новогоднюю ночь на Харьковщине произошла кража: кого подозревает полиция
Правоохранители вручили подозрение мужчине, который, по данным следствия, украл золотые украшения во время празднования Нового года.
Инцидент произошел в Чугуеве, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением о похищении золотых сережек из дома ее подруги, где компания праздновала Новый год. В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к правонарушению причастен 30-летний житель Одесской области, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Сейчас мужчина временно проживает на территории Чугуевского района», — рассказали правоохранители.
Копы разыскали фигуранта, у него изъяли похищенные серьги, их уже вернули владелице.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в краже. Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, в облуправлении патрульной полиции ранее рассказали, как провели новогоднюю ночь. Так, за ночную смену патрульные обработали 135 вызовов. Патрульные зафиксировали: 6 случаев управления в состоянии опьянения; одну попытку предоставления неправомерной выгоды; обработали четыре ДТП.
Читайте также: Нарушение языкового закона: сколько жалоб поступило с Харьковщины в 2025 году
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В новогоднюю ночь на Харьковщине произошла кража: кого подозревает полиция», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 января 2026 в 16:40;