У новорічну ніч на Харківщині сталася крадіжка: кого підозрює поліція
Правоохоронці вручили підозру чоловіку, який, за даними слідства, викрав золоті прикраси під час святкування Нового року.
Інцидент стався у Чугуєві, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Звернулася 38-річна місцева жителька із заявою про викрадення золотих сережок з оселі її подруги, де компанія святкувала Новий рік. У ході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до кримінального правопорушення причетний 30-річний житель Одеської області, який раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Наразі чоловік тимчасово проживає на території Чугуївського району», – розповіли правоохоронці.
Копи розшукали фігуранта, у нього вилучили викрадені сережки, їх вже повернули власниці.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру у крадіжці. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми.
Нагадаємо, в облуправлінні патрульної поліції раніше розповіли, як провели новорічну ніч. Так, за нічну зміну патрульні обробили 135 викликів. Патрульні зафіксували: шість випадків управління у стані сп’яніння; одну спробу надання неправомірної вигоди; обробили чотири ДТП.
