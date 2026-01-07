Live

У новорічну ніч на Харківщині сталася крадіжка: кого підозрює поліція

Суспільство 16:40   07.01.2026
Вікторія Яковенко
У новорічну ніч на Харківщині сталася крадіжка: кого підозрює поліція Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці вручили підозру чоловіку, який, за даними слідства, викрав золоті прикраси під час святкування Нового року.

Інцидент стався у Чугуєві, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Звернулася 38-річна місцева жителька із заявою про викрадення золотих сережок з оселі її подруги, де компанія святкувала Новий рік. У ході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до кримінального правопорушення причетний 30-річний житель Одеської області, який раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Наразі чоловік тимчасово проживає на території Чугуївського району», – розповіли правоохоронці.

Копи розшукали фігуранта, у нього вилучили викрадені сережки, їх вже повернули власниці.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у крадіжці. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, в облуправлінні патрульної поліції раніше розповіли, як провели новорічну ніч. Так, за нічну зміну патрульні обробили 135 викликів. Патрульні зафіксували: шість випадків управління у стані сп’яніння; одну спробу надання неправомірної вигоди; обробили чотири ДТП.

Читайте також: Порушення мовного закону: скільки скарг надійшло з Харківщини у 2025-му

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Мінус нафтобаза окупантів; пожежа в центрі Харкова – підсумки 7 січня
Мінус нафтобаза окупантів; пожежа в центрі Харкова – підсумки 7 січня
07.01.2026, 23:00
Ціни злетять: харківський бізнес висунув вимоги до Кабміну (відео)
Ціни злетять: харківський бізнес висунув вимоги до Кабміну (відео)
07.01.2026, 21:16
Новини Харкова – головне 7 січня: фронт, пожежа у центрі, захист від бурульок
Новини Харкова – головне 7 січня: фронт, пожежа у центрі, захист від бурульок
07.01.2026, 22:00
Пожежа у центрі Харкова: що горіло, врятували вісім людей (фото, відео)
Пожежа у центрі Харкова: що горіло, врятували вісім людей (фото, відео)
07.01.2026, 13:49
Як 8 січня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
Як 8 січня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
07.01.2026, 21:35
США захопили танкер під прапором РФ і судитимуть російських моряків – CNN
США захопили танкер під прапором РФ і судитимуть російських моряків – CNN
07.01.2026, 21:15

Новини за темою:

27.12.2025
Набивалася в гості до пенсіонерів та обкрадала: поліція зловила підозрювану
27.11.2025
За крадіжку даних користувачів судитимуть трьох хлопців. Їм “світить” 15 років
21.11.2025
Понад 300 крадіжок електроенергії зафіксували на Харківщині: хто злодії
11.11.2025
Відчайдушний злочин: генератор вкрали з підприємства в Харкові
06.11.2025
Серійного злодія викрили на Харківщині, йому «світить» до 8 років


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У новорічну ніч на Харківщині сталася крадіжка: кого підозрює поліція», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2026 в 16:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вручили підозру чоловіку, який, за даними слідства, викрав золоті прикраси під час святкування Нового року.".