С 10 января маршрут трамвая продолжат в одном из районов Харькова

Транспорт 17:33   09.01.2026
Оксана Якушко
С 10 января маршрут трамвая продолжат в одном из районов Харькова Фото: ХГС

Маршрут трамвая №8 продолжат до парка Машиностроителей с 10 января, сообщил Харьковский горсовет.

Трамвай №8 будет курсировать следующим образом:

Разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона» – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко (в обратном направлении: ул. Морозова) – парк Машиностроителей.

Трамвай №8 временно ходит по измененному маршруту из-за отсутствия напряжения на подстанции городского электротранспорта после российских атак на Харьков.

Читайте также: Метель и мороз до -17: когда на Харьковщину придет похолодание

Автор: Оксана Якушко
