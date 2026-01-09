С 10 января маршрут трамвая продолжат в одном из районов Харькова
Фото: ХГС
Маршрут трамвая №8 продолжат до парка Машиностроителей с 10 января, сообщил Харьковский горсовет.
Трамвай №8 будет курсировать следующим образом:
Разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона» – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко (в обратном направлении: ул. Морозова) – парк Машиностроителей.
Трамвай №8 временно ходит по измененному маршруту из-за отсутствия напряжения на подстанции городского электротранспорта после российских атак на Харьков.
Читайте также: Метель и мороз до -17: когда на Харьковщину придет похолодание
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «С 10 января маршрут трамвая продолжат в одном из районов Харькова», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 января 2026 в 17:33;