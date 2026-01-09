С 10 января маршрут трамвая продолжат в одном из районов Харькова

Маршрут трамвая №8 продолжат до парка Машиностроителей с 10 января, сообщил Харьковский горсовет.

Трамвай №8 будет курсировать следующим образом:

Разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона» – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко (в обратном направлении: ул. Морозова) – парк Машиностроителей.

Трамвай №8 временно ходит по измененному маршруту из-за отсутствия напряжения на подстанции городского электротранспорта после российских атак на Харьков.