Live

Від 10 січня маршрут трамвая продовжать в одному з районів Харкова

Транспорт 17:33   09.01.2026
Оксана Якушко
Від 10 січня маршрут трамвая продовжать в одному з районів Харкова

Маршрут трамвая №8 продовжать до парку Машинобудівників з 10 січня, повідомила Харківська міськрада.

Трамвай №8 курсуватиме наступним чином: розворотнє коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона» – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – парк Машинобудівників.

Трамвай №8 тимчасово ходить за зміненим маршрутом через відсутність напруги на підстанції міського електротранспорту внаслідок російських атак на Харків.

Читайте також: Хуртовина і мороз до -17: коли на Харківщину прийде похолодання

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Сильні морози йдуть на Харківщину; ексдепутат забув Porshe – підсумки 9 січня
Сильні морози йдуть на Харківщину; ексдепутат забув Porshe – підсумки 9 січня
09.01.2026, 23:00
Вибух у Харкові 9 січня: по гаражному кооперативу вгатили ракетою “Іскандер”
Вибух у Харкові 9 січня: по гаражному кооперативу вгатили ракетою “Іскандер”
09.01.2026, 22:55
Сніг і сильний вітер. Прогноз погоди на 10 січня у Харкові й області
Сніг і сильний вітер. Прогноз погоди на 10 січня у Харкові й області
09.01.2026, 20:29
Фіктивні генератори продавав чоловік на Харківщині – йому «світить» до 3 років
Фіктивні генератори продавав чоловік на Харківщині – йому «світить» до 3 років
09.01.2026, 19:51
Новини Харкова – головне 9 січня: “приліт” у Слобідському районі міста
Новини Харкова – головне 9 січня: “приліт” у Слобідському районі міста
09.01.2026, 22:10
Хуртовина і мороз до -17: коли на Харківщину прийде похолодання
Хуртовина і мороз до -17: коли на Харківщину прийде похолодання
09.01.2026, 13:05

Новини за темою:

27.11.2025
З Харкова до Німеччини з однією пересадкою: УЗ запускає новий маршрут
23.11.2025
Зробити тимчасовий маршрут трамвая в Харкові постійним просять Терехова
05.11.2025
Завтра, 6 листопада, трамваї не ходитимуть вдень в одному з районів Харкова
04.11.2025
Завтра, 5 листопада, трамваї змінять маршрути в одному з районів Харкова
22.10.2025
Автобус із Центрального ринку завтра, 23 жовтня, змінить розклад у Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Від 10 січня маршрут трамвая продовжать в одному з районів Харкова», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2026 в 17:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Маршрут трамвая №8 продовжать до парку Машинобудівників з 10 січня, повідомила Харківська міськрада.".