Від 10 січня маршрут трамвая продовжать в одному з районів Харкова
Маршрут трамвая №8 продовжать до парку Машинобудівників з 10 січня, повідомила Харківська міськрада.
Трамвай №8 курсуватиме наступним чином: розворотнє коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона» – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – парк Машинобудівників.
Трамвай №8 тимчасово ходить за зміненим маршрутом через відсутність напруги на підстанції міського електротранспорту внаслідок російських атак на Харків.
