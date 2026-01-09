Від 10 січня маршрут трамвая продовжать в одному з районів Харкова

Маршрут трамвая №8 продовжать до парку Машинобудівників з 10 січня, повідомила Харківська міськрада.

Трамвай №8 курсуватиме наступним чином: розворотнє коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона» – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – парк Машинобудівників.

Трамвай №8 тимчасово ходить за зміненим маршрутом через відсутність напруги на підстанції міського електротранспорту внаслідок російських атак на Харків.