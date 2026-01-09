Три боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Волчанск и Зеленое, еще два боя продолжаются.
На Купянском направлении противник пытается наступать в районе Степовой Новоселовки и в сторону Богуславки – три атаки отбили краинские защитники, сейчас один бой продолжается.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 97 боев, отметили в Генштабе.
Напомним, в Институте изучения войны рассказали, что зафиксировали на геолокационных кадрах оккупантов, размахивавших флагом РФ в Подолах – населенном пункте, расположенном к востоку от Купянска. Аналитики объяснили, что это была миссия по проникновению, которая все же не изменила линию фронта в этой части области – новые территории россияне так и не смогли захватить.
