Три бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанськ та Зелене, ще два бої тривають.
На Куп’янському напрямку противник намагається наступати у районі Степової Новоселівки та у бік Богуславки – три атаки відбили українські оборонці, наразі один бій триває.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 97 боїв, зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, в Інституті вивчення війни розповіли, що зафіксували на геолокаційних кадрах окупантів, які розмахували прапором РФ у Подолах – населеному пункті, розташованому на сході від Куп’янська. Аналітики пояснили, що це було місією з проникнення, яка все ж таки не змінила лінію фронту в цій частині області – нові території росіяни так і не змогли захопити.
Читайте також: США захоплюють російський танкер Olina в Карибському морі – Reuters
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Три бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2026 в 16:43;