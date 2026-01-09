Три бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанськ та Зелене, ще два бої тривають.

На Куп’янському напрямку противник намагається наступати у районі Степової Новоселівки та у бік Богуславки – три атаки відбили українські оборонці, наразі один бій триває.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 97 боїв, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни розповіли, що зафіксували на геолокаційних кадрах окупантів, які розмахували прапором РФ у Подолах – населеному пункті, розташованому на сході від Куп’янська. Аналітики пояснили, що це було місією з проникнення, яка все ж таки не змінила лінію фронту в цій частині області – нові території росіяни так і не змогли захопити.