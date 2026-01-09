Live

Три бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:43   09.01.2026
Вікторія Яковенко
Три бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанськ та Зелене, ще два бої тривають.

На Куп’янському напрямку противник намагається наступати у районі Степової Новоселівки та у бік Богуславки – три атаки відбили українські оборонці, наразі один бій триває.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 97 боїв, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни розповіли, що зафіксували на геолокаційних кадрах окупантів, які розмахували прапором РФ у Подолах – населеному пункті, розташованому на сході від Куп’янська. Аналітики пояснили, що це було місією з проникнення, яка все ж таки не змінила лінію фронту в цій частині області – нові території росіяни так і не змогли захопити.

Читайте також: США захоплюють російський танкер Olina в Карибському морі – Reuters

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Сильні морози йдуть на Харківщину; ексдепутат забув Porshe – підсумки 9 січня
Сильні морози йдуть на Харківщину; ексдепутат забув Porshe – підсумки 9 січня
09.01.2026, 23:00
Вибух у Харкові 9 січня: по гаражному кооперативу вгатили ракетою “Іскандер”
Вибух у Харкові 9 січня: по гаражному кооперативу вгатили ракетою “Іскандер”
09.01.2026, 22:55
Сніг і сильний вітер. Прогноз погоди на 10 січня у Харкові й області
Сніг і сильний вітер. Прогноз погоди на 10 січня у Харкові й області
09.01.2026, 20:29
Фіктивні генератори продавав чоловік на Харківщині – йому «світить» до 3 років
Фіктивні генератори продавав чоловік на Харківщині – йому «світить» до 3 років
09.01.2026, 19:51
Новини Харкова – головне 9 січня: “приліт” у Слобідському районі міста
Новини Харкова – головне 9 січня: “приліт” у Слобідському районі міста
09.01.2026, 22:10
Хуртовина і мороз до -17: коли на Харківщину прийде похолодання
Хуртовина і мороз до -17: коли на Харківщину прийде похолодання
09.01.2026, 13:05

Новини за темою:

08.01.2026
Новини Харкова – головне 8 січня: аварійні відключення, стрілянина у дворі
08.01.2026
Здійснилося: бізнесу Харківщини обіцяють гроші на відновлення, але є нюанси 📹
07.01.2026
«Хай так і роблять» – Коваленко про плани РФ повернутися в Куп’янськ (відео)
06.01.2026
Два бої йдуть на півночі Харківщини, на Куп’янщині – без атак: ГШ на 16:00
03.01.2026
Трамп підтвердив, що США проводять операцію у Венесуелі, Мадуро в полоні


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Три бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2026 в 16:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".