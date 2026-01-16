Live

Как будут отключать свет в Харьковской области 17 января – график

Общество 20:48   16.01.2026
Елена Нагорная
Как будут отключать свет в Харьковской области 17 января – график

Опубликован график отключений света в Харьковской области на субботу, 17 января.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график почасовых отключений будет действовать с 00:00 до 24:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 00:00-03:30; 07:00-10:30; 14:00-21:00
1.2 00:00-03:30; 07:00-10:30; 14:00-21:00
2.1 00:00-03:30; 07:00-10:30; 14:00-21:00
2.2 00:00-03:30; 07:00-10:30; 14:00-21:00
3.1 00:00-03:30; 07:00-14:00; 17:30-20:00; 21:00-24:00
3.2 03:30-08:00; 09:00-14:00; 17:30-20:00; 21:00-24:00
4.1 03:30-08:00; 09:00-14:00; 17:30-20:00; 21:00-24:00
4.2 03:30-07:00; 08:00-14:00; 17:30-20:00; 21:00-24:00
5.1 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-22:00
5.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 20:00-22:00
6.1 00:00-07:00; 10:30-17:30; 20:00-24:00
6.2 00:00-07:00; 10:30-17:30; 20:00-21:00; 22:00-24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, 16 января ситуацию в энергетике Украины признали чрезвычайной. О соответствующем решении сообщил новый министр энергетики Денис Шмыгаль. Особенно тяжелой признают ситуацию в Киеве. В Харьковской области из-за ударов 15 января также серьезно повреждено оборудование одного из крупных энергообъектов. Начальник ХОВА Олег Синегубов предупредил, что продолжительность отключений электричества может увеличиться до 6-8 часов в сутки. В то же время возможны и более длительные отключения – в случае, если применят аварийные графики.

Читайте также: Зеленский предупреждает: россияне готовятся к новым массированным ударам

Автор: Елена Нагорная
