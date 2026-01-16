Як вимикатимуть світло в Харківській області 17 січня – графік

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на суботу, 17 січня.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 00:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 00:00-03:30; 07:00–10:30; 14:00–21:00

1.2 00:00–03:30; 07:00–10:30; 14:00-21:00

2.1 00:00-03:30; 07:00–10:30; 14:00-21:00

2.2 00:00-03:30; 07:00–10:30; 14:00-21:00

3.1 00:00-03:30; 07:00–14:00; 17:30–20:00; 21:00–24:00

3.2 03:30–08:00; 09:00–14:00; 17:30–20:00; 21:00-24:00

4.1 03:30-08:00; 09:00–14:00; 17:30–20:00; 21:00-24:00

4.2 03:30-07:00; 08:00–14:00; 17:30–20:00; 21:00-24:00

5.1 03:30-07:00; 10:30–17:30; 21:00-22:00

5.2 03:30-07:00; 10:30–17:30; 20:00-22:00

6.1 00:00-07:00; 10:30–17:30; 20:00-24:00

6.2 00:00-07:00; 10:30–17:30; 20:00-21:00; 22:00-24:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, 16 січня ситуацію в енергетиці України визнали надзвичайною. Про відповідне рішення повідомив новий міністр енергетики Денис Шмигаль. Особливо важкою визнають ситуацію у Києві. На Харківщині через удари 15 січня також серйозно пошкоджене обладнання одного з великих енергооб’єктів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов попередив, що тривалість відключень електрики може збільшитися до 6-8 годин на добу. Водночас можливі й більш тривалі відключення – у разі застосування аварійних графіків.