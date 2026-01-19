Live

Убийство на Харьковщине: женщина бросилась с ножом на знакомого – полиция

Общество 13:29   19.01.2026
Виктория Яковенко
Убийство на Харьковщине: женщина бросилась с ножом на знакомого – полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине задержали 48-летнюю женщину. Ее подозревают в убийстве.

16 января в 17:30 к правоохранителям обратилась сама подозреваемая. Она сообщила, что убила своего знакомого у него дома, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Установлено, что женщина находилась в гостях у 49-летнего мужчины. Они вместе употребляли спиртные напитки. Между ними возник конфликт. В результате женщина схватила нож и несколько раз ударила мужчину в область грудной клетки. Потерпевший получил не совместимые с жизнью травмы», — отметили в полиции.

Копы задержали фигурантку. Ей сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Женщине уже избрали меру пресечения – содержание под стражей. Если вину докажут, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 18 января около 14:00 сотрудники ГУ Нацполиции в Харьковской области получили сообщение о том, что в Немышлянском районе нашли женщину без признаков жизни. Полицейские провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. Женщина получила тяжелые травмы и умерла до приезда медиков. На месте происшествия возле погибшей женщины обнаружили тюбинг.

Автор: Виктория Яковенко
