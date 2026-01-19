Вбивство на Харківщині: жінка кинулася з ножем на знайомого – поліція

На Харківщині затримали 48-річну жінку. Її підозрюють у вбивстві.

16 січня о 17:30 до правоохоронців звернулась сама підозрювана. Вона повідомила, що вбила свого знайомого у нього вдома, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Встановлено, що жінка перебувала в гостях у 49-річного чоловіка. Вони разом вживали спиртні напої. Між ними виник конфлікт. Внаслідок чого жінка схопила ніж та декілька разів вдарила чоловіка в область грудної клітини. Потерпілий дістав не сумісні з життям травми», – зазначили у поліції.

Копи затримали фігурантку. Їй повідомили про підозру в умисному вбивстві. Наразі жінці вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Якщо провину доведуть, їй загрожує до 15 років тюрми.

