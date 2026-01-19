Live

Вбивство на Харківщині: жінка кинулася з ножем на знайомого – поліція

Суспільство 13:29   19.01.2026
Вікторія Яковенко
На Харківщині затримали 48-річну жінку. Її підозрюють у вбивстві.

16 січня о 17:30 до правоохоронців звернулась сама підозрювана. Вона повідомила, що вбила свого знайомого у нього вдома, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Встановлено, що жінка перебувала в гостях у 49-річного чоловіка. Вони разом вживали спиртні напої. Між ними виник конфлікт. Внаслідок чого жінка схопила ніж та декілька разів вдарила чоловіка в область грудної клітини. Потерпілий дістав не сумісні з життям травми», – зазначили у поліції.

Копи затримали фігурантку. Їй повідомили про підозру в умисному вбивстві. Наразі жінці вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Якщо провину доведуть, їй загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, 18 січня близько 14:00 співробітники ГУ Нацполіції у Харківській області отримали повідомлення про те, що у Немишлянському районі знайшли жінку без ознак життя. Поліцейські провели огляд місця події та опитали свідків. Жінка отримала тяжкі травми та померла до приїзду медиків. На місці події біля загиблої жінки знайшли тюбінг.

