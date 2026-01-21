Почему в Харькове отключения света не по плану, объяснил Терехов

Последняя неделя была очень тяжелой для города из-за ударов россиян по энергетике, отметил мэр Харькова Игорь Терехов в телемарафоне.

«Уже практически неделю Харьков находится постоянно под обстрелами, РФ планово разрушает генерирующие объекты критической инфраструктуры, предоставляющие электроснабжение, энергоснабжение Харькова. Сегодня действуют аварийные отключения, потому что есть большой дефицит энергоснабжения для всей страны, в том числе Харькова. Также действуют графики плановых отключений. Плановое отключение не всегда выдерживается, потому что нет напряжения», — отметил Терехов.

Мэр рассказал, что он всегда на связи с энергетиками, которые делают все возможное, но есть дефицит энергоснабжения по всей стране.

Также мэр вспомнил обстрелы Харькова 19 января, в результате которых погибла находившаяся в своем частном доме женщина.

«Кроме этого были ранены 13 человек. У нас было 67 частных жилых домов, которые были повреждены, 20 крыш были разбиты. И наши коммунальные службы закрывали контуры, накрывали крыши», – рассказал Терехов.

Сегодня, 21 января, днем ​​попавший в одно из промышленных предприятий Харькова боевой дрон к счастью не разорвался.