Чому вимикають світло не за планом у Харкові, пояснив Терехов

Суспільство 18:34   21.01.2026
Оксана Якушко
Чому вимикають світло не за планом у Харкові, пояснив Терехов

Останній тиждень був дуже важким для міста через удари росіян по енергетиці, зазначив мер Харкова Ігор Терехов у телемарафоні.

«Вже практично тиждень Харків перебуває постійно під обстрілами, РФ планово руйнує генерувальні об’єкти критичної інфраструктури, що надають електропостачання, енергопостачання Харкову. Сьогодні діють і аварійні відключення, бо є великий дефіцит енергопостачання для всієї країни, в тому числі для Харкова. Також діють графіки планових і аварійних відключень. Планове відключення не завжди витримується, бо немає напруги», – зазначив Терехов.

Міський голова розповів, що він завжди на зв’язку з енергетиками, які роблять все можливе, але є дефіцит енергопостачання по всій країні.

Також мер пригадав обстріли Харкова 19 січня, внаслідок яких загинула жінка, яка перебувала в своєму приватному будинку.

«Крім цього були поранені 13 людей. Ми мали 67 приватних житлових будинків, які були пошкоджені, 20 дахів були розтрощені. І наші комунальні служби закривали контури, накривали дахи», – розповів Терехов.

Сьогодні, 21 січня, вдень бойовий дрон, що влучив в одне з промислових підприємств Харкова, на щастя не розірвався.

Читайте також: Світла немає по 10 годин у Харкові: який найкращий зі сценаріїв прогнозує ХОВА

Автор: Оксана Якушко
