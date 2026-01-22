Live

Аварийные отключения вновь действуют в Харькове и области

Общество 08:27   22.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утром 22 января в АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, что в Харькове и области начали действовать аварийные отключения света. 

Это важно для стабилизации ситуации в энергосистеме, уточнили энергетики. При этом одновременно действуют и графики почасовых отключений.

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложна. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения. Вместе выстоим», – добавили в сообщении.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
