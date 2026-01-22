Аварійні відключення знову діють у Харкові та області
Фото: АТ “Харківобленерго”
Вранці 22 січня в АТ “Харківобленерго” поінформували, що у Харкові та області почали діяти аварійні відключення світла.
Це важливо для стабілізації ситуації в енергосистемі, уточнили енергетики. При цьому одночасно діють графіки погодинних відключень.
“Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання. Разом вистоїмо”, – додали в повідомленні.
