Аварійні відключення знову діють у Харкові та області

Суспільство 08:27   22.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Аварійні відключення знову діють у Харкові та області Фото: АТ “Харківобленерго”

Вранці 22 січня в АТ “Харківобленерго” поінформували, що у Харкові та області почали діяти аварійні відключення світла. 

Це важливо для стабілізації ситуації в енергосистемі, уточнили енергетики. При цьому одночасно діють графіки погодинних відключень.

“Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання. Разом вистоїмо”, – додали в повідомленні.

