Один человек погиб, есть пострадавший: бытовые пожары бушевали на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
За сутки в Харьковской области произошли два бытовых пожара.
Как рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области, в поселке Донец из-за короткого замыкания электросети загорелся частный гараж на площади 40 м кв., 69-летний владелец получил ожоги.
В Новобаварском районе Харькова горел частный дом на площади 80 м кв.
«На месте пожара обнаружили тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается. Причина возникновения возгорания также выясняется», – добавили спасатели.
За сутки ГСЧСники тушили семь пожаров, вызванных вражескими обстрелами, в Лозовском, Чугуевском, Харьковском районах области, а также в городе Харьков.
Читайте также: Налет «Шахедов» на Харьков: более двух часов атаки, фото и видео с мест ударов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, загиблий, пожары, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Один человек погиб, есть пострадавший: бытовые пожары бушевали на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 января 2026 в 08:10;