Один человек погиб, есть пострадавший: бытовые пожары бушевали на Харьковщине

За сутки в Харьковской области произошли два бытовых пожара.

Как рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области, в поселке Донец из-за короткого замыкания электросети загорелся частный гараж на площади 40 м кв., 69-летний владелец получил ожоги.

В Новобаварском районе Харькова горел частный дом на площади 80 м кв.

«На месте пожара обнаружили тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается. Причина возникновения возгорания также выясняется», – добавили спасатели.

За сутки ГСЧСники тушили семь пожаров, вызванных вражескими обстрелами, в Лозовском, Чугуевском, Харьковском районах области, а также в городе Харьков.