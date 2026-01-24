Live

Один человек погиб, есть пострадавший: бытовые пожары бушевали на Харьковщине

Общество 08:10   24.01.2026
Виктория Яковенко
Один человек погиб, есть пострадавший: бытовые пожары бушевали на Харьковщине Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

За сутки в Харьковской области произошли два бытовых пожара.

Как рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области, в поселке Донец из-за короткого замыкания электросети загорелся частный гараж на площади 40 м кв., 69-летний владелец получил ожоги.

В Новобаварском районе Харькова горел частный дом на площади 80 м кв.

«На месте пожара обнаружили тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается. Причина возникновения возгорания также выясняется», – добавили спасатели.

За сутки ГСЧСники тушили семь пожаров, вызванных вражескими обстрелами, в Лозовском, Чугуевском, Харьковском районах области, а также в городе Харьков.

Читайте также: Налет «Шахедов» на Харьков: более двух часов атаки, фото и видео с мест ударов

Автор: Виктория Яковенко
