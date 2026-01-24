Одна людина загинула, є постраждалий: побутові пожежі вирували на Харківщині

За добу на Харківщині сталися дві побутові пожежі.

Як розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області, у селищі Донець через коротке замкнення електромережі зайнявся приватний гараж на площі 40 м кв., 69-річний власник дістав опіки.

У Новобаварському районі Харкова горів приватний будинок на площі 80 м кв.

«На місці пожежі виявили тіло загиблого чоловіка, особа якого встановлюється. Причина виникнення загоряння також з’ясовується», – додали рятувальники.

За добу ДСНСники гасили сім пожеж, спричинених ворожими обстрілами, у Лозівському, Чугуївському, Харківському районах області, а також у місті Харків.