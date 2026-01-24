Сегодня 24 января 2026: какой праздник и день в истории

24 января – День внешней разведки Украины. В этот день 41 года убили римского императора Калигулу. В 1919-м создали первое подразделение разведки в УНР. В 1923-м в Харькове основали литературный союз «Гарт». В 1935-м в продажу поступила первая партия пива в банках. В 1965-м умер Уинстон Черчилль. В 1986-м Вояджер-2 достиг Урана. В 2010-м «Аватар» Джеймса Кэмерона стал самым кассовым фильмом в истории. В 2024-м в Харькове запустили обширную серию переименований топонимов – начали с Пушкинской.

Праздники и памятные даты 24 января

24 января – День внешней разведки Украины.

В мире – Международный день образования и Международный женский спортивный день.

Также сегодня: Международный день эскимо, Международный день переработки мобильных телефонов, День распространения информации о синдроме Мебиуса, День «Измени жизнь домашнего питомца», Всемирный день смеха в животе.

24 января в истории

24 января 41 года убили римского императора Калигулу (Гая Юлия Цезаря Августа Германика). Вероятно, он является одним из самых известных в наше время римских императоров. Однако, в отличие от своих коллег типа Октавиана Августа, прославился отнюдь не политическими или военными успехами. Напротив, Калигула является одним из самых известных безумных тиранов в мировой истории. Традиционно в искусстве его представляют как садиста и развратника, который во время правления сошел с ума.

Впрочем, и масштаб его разврата, и количество пролитой крови, и самое его безумие — крайне спорные вопросы. Историки склоняются к тому, что Калигула был безусловно эксцентричной личностью, он упивался безграничной властью и богатством, но разум не утратил и богом себя не считал.

Калигула был младшим сыном знаменитого римского полководца Германика. На самом деле, Калигула – это было не имя, а прозвище. Его мальчик получил от воинов своего отца. Тот брал совсем юного сына в военные походы. Ребенка одевали так же, как и римских воинов, но, конечно, в вещи гораздо меньшего размера. В частности, у него была небольшая копия обуви римских легионеров – так называемых калиг. «Калигула» – это уменьшение от «калига». Прозвище можно перевести как «сапожок».

Отец Калигулы Германик был племянником императора Тиберия. Тот после смерти брата усыновил Германика, исполнив приказ Октавиана Августа. Август сделал Тиберия своим наследником, а вот наследником Тиберия должен был стать не его родной сын, а именно усыновленный племянник Германик. Однако сложилось совсем не так. Германик умер значительно раньше дяди. По распространенной версии – его отравили. Причем сам Германик обвинил в своем отравлении наместника императора в Сирии – Гнея Кальпурния Пизона. Однако почти моментально возникли версии, что дать такое распоряжение убийце мог лично император Тиберий. Причины для этого у него были: успешный полководец Германик был очень популярен в Риме (в отличие от самого Тиберия). Кроме того, император вполне мог хотеть передать власть родному сыну и убирал его конкурента. Никаких доказательств причастности Тиберия к смерти Германика не существует. Тем не менее эти события и слухи, конечно, ухудшили отношения с императором семьи его племянника – вдовы Агриппины и их трех сыновей (Калигула был самым младшим).

Тиберий даже по непонятным причинам не участвовал в погребении праха Германика в Риме. В дальнейшем император становился все более подозрительным, он во многих видел потенциальных врагов и конкурентов. Совершенно очевидно, что в этом перечне своих недоброжелателей Тиберий видел и Агриппину с сыновьями. Постепенно на них начали сыпаться несчастья вполне конкретного происхождения. Старшего из сыновей Германика — Нерона и Агриппину обвинили в измене и отправили в ссылку. В этой ссылке при невыясненных обстоятельствах мать и сын умерли (конечно, были версии об убийствах или принуждении к самоубийству). Среднего сына Германика Друза через некоторое время бросили в тюрьму, где до смерти уморили голодом. В итоге из шести детей наследника римской власти выжили только три дочери и маленький Калигула.

По всей вероятности, Тиберий планировал сделать наследником родного сына – Друза. Однако тот не пережил отца – умер молодым (и тоже были слухи об отравлении). Сам император надолго покинул Рим и поселился в резиденции на Капри. Фактическое управление главным городом империи он передал префекту претория — командующему преторианской гвардией Луцию Сеяну. Поэтому у разных историков и современников разное видение того, кто именно уничтожал наследников – император или Сеян, пожелавший захватить власть после смерти Тиберия. Сам Тиберий со временем обвинил Сеяна – в измене и убийствах – и казнил. Но средний из сыновей Германика – второй брат Калигулы Друз – после смерти Сеяна еще был жив, он оставался в тюрьме, в которой и умер, император его не выпустил.

Таким образом, постепенно из наследников у Тиберия остался родной внук Гемелл и внучатый племянник Калигула. Когда Калигуле было 19 лет, двоюродный дедушка – император вызвал юношу жить у себя на Капри.

В завещании Тиберий свое имущество разделил поровну между Калигулой и Гемеллом. Поэтому есть версии, что он планировал сделать юношей соправителями. Однако этого не произошло. Когда в 37 году Тиберий умер, Калигулу быстро провозгласили императором. Большую поддержку в обретении реальной власти ему оказал новый префект претория Квинт Невий Макрон (распространена версия, что Тиберий не умер своей смертью, а стал жертвой заговора Макрона и Калигулы, впрочем, она не имеет единодушной поддержки историков). Также императору Калигуле способствовала существенная часть Сената.

Когда Калигула только обрел власть, он, на самом деле, очень нравился и народу, и знати. Уважительно общался с Сенатом и слушал старших советников. Раздал много денег жителям Рима – наследство от Тиберия и своей семьи. Устраивал пышные праздники. Показательно сжег судебные архивы, где содержались всевозможные доносы. Он даже решил вопрос о вероятной конкуренции за правление, усыновив внука Тиберия – Гемелла. Таким образом Гемелл стал наследником Калигулы.

Но ситуация достаточно быстро и радикально изменилась. Через несколько месяцев после получения власти молодой император тяжело заболел. Чем именно, неизвестно, но современники писали, что он был при смерти. В этот момент, кожечно же, Сенат и преторианцы (во главе с Макроном) начали обсуждать дальнейшую передачу власти. Ключевым претендентом, конечно, был Гемелл. Эти разговоры настроили против римской знати семью Калигулы – в первую очередь его сестер (которых часто называют его любовницами, хотя и это не доказано) и зятя Лепида – мужа самой любимой из сестер Друзиллы. Они во времена правления Калигулы имели значительные привилегии, которые бы потеряли при восхождении на престол Гемелла. Калигула, выздоровев, увидел измену в случившемся. И отправил воинов к Гемеллу с приказом, чтобы тот покончил жизнь самоубийством. И несчастный молодой человек это сделал.

Далее император снял с должности Макрона (после его также обвинили в измене и казнили). А командовать преторианцами назначил сразу двух префектов, причем далеко не самых авторитетных в гвардии. Таким же образом император постепенно избавлялся от своих старших сторонников и советников, оставляя вокруг себя молодых родственников, а также не особо уважаемых людей, чья карьера полностью зависела от него. В дальнейшем Калигула несколько раз женился и разводился – в надежде получить наследника. Но с детьми у него не складывалось. Надежды получить власть в случае смерти Калигулы были у его сестры Друзиллы и ее мужа Лепида. Но Друзилла неожиданно скончалась. Детей у них не было. В итоге единственной из близких родственниц Калигулы, у кого были дети, была старшая сестра – Агриппина (ее сын — это будущий император Нерон, не менее скандально известный, чем его дядюшка). В последующие годы правления Калигулы его самых родных людей часто подозревали в заговорах с целью захватить власть. Об одном из таких заговоров в конце концов стало известно императору. Он приказал казнить Лепида, а двух сестер отправил в ссылку, отобрав у них все имущество. И, похоже, именно этот эпизод – измена семьи – оказал существенное влияние на психику Калигулы.

У него началась очевидная паранойя. Повсеместно императору виделись заговоры. И больше всего негатива у него вызвали члены Сената. Поэтому Калигула придумывал самые разные способы поиздеваться над ними – в том числе и те, которые в дальнейшем принесли ему славу взбалмошного. Он также без особых сантиментов принимал решения казнить тех, кого подозревал в заговоре. Их подвергали пыткам на допросах, а сами казни часто были жестокими и показательными – но не массовыми. Скажем так, до Сталина и Гитлера в жестокости Калигуле было далеко.

Да и в целом император продолжал управлять страной, реализуя реформы, изменяя систему налогообложения, осуществляя военные кампании и вторжения. То есть рациональное мышление Калигула не потерял. Но он однозначно стал тираном и вел излишне роскошный образ жизни. Не встречая активного сопротивления со стороны испуганных подданных, Калигула распалялся все больше. Дело дошло до требований целовать ему ноги и заявлений о том, что он – бог. Это зачастую сопровождалось еще и переодеванием в разных богов римского пантеона. Приверженцы версии того, что император не сошел с ума, объясняют: он не считал себя богом, а просто издевался над окружающими.

Сколько бы ни было придуманных Калигулой заговоров, но были и реальные. Ведь стиль поведения тирана не устраивал многих – прежде всего сенаторов. В январе 41 года император собирался в путешествие в Александрию – город своего детства, где он когда-то жил с отцом. Ходили слухи, что Калигула вообще собирается перенести туда столицу империи. За день до назначенной даты отплытия, император посетил театр, откуда отправился на второй завтрак и в баню. На улице Рима, по которой он передвигался, на него и напали мятежники (некоторые воины преторианской гвардии и сенаторы) и убили ударом ножа в шею. Наследником стал один из немногих выживших родственников Калигулы — дядя Клавдий, племянник императора Тиберия.

24 января 1848 года начался отсчет «золотой лихорадки» в США.

24 января 1918 года Украинская Центральная Рада огласила IV Универсал, который приняла 22 января. Он провозглашал независимость Украины.

24 января 1919 года создали первое подразделение общегосударственной разведки УНР.

24 января 1923 года в Харькове по инициативе Василия Эллана-Блакитного создали литературный союз «Гарт».

24 января 1935 года в продажу поступила первая партия пива в банках. Это было «Krueger Cream Ale», которое начали реализовывать в американском городе Ричмонд.

24 января 1965 года умер дважды премьер-министр Великобритании и один из главных архитекторов победы над Гитлером во Второй мировой войне – сэр Уинстон Черчилль.

24 января 1984 года в США появились в продаже первые персональные компьютеры «Макинтош», которые уже к тому времени имели графический интерфейс пользователя и компьютерную мышь. Цена на ПК была около 2500 долларов.

24 января 1986 года американский космический аппарат «Вояджер-2» достиг Урана, пройдя на расстоянии 81,5 тыс. км от него.

24 января 1992 года независимость Украины признали Нидерланды, Мали, Кабо-Верде и Лесото. Украина в этот день установила дипломатические отношения с Австрией и Францией.

24 января 2010 года фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона установил рекорд в прокате, став самым кассовым фильмом в истории.

24 января 2024 года в Харькове дали старт первой серии масштабного переименования топонимов.

Церковный праздник 24 января

24 января христиане чтят память преподобной Ксении.

Народные приметы 24 января

Если 24 января греет солнце – весна будет ранней и теплой.

Если началась метель, осень будет поздней.

Если теплый день, то весной будет много дождей.

Что нельзя делать 24 января

24 января нельзя злиться, ругаться и оскорблять других.

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя шить, вязать, стричь ногти, волосы.