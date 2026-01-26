Пострадала пожилая женщина, есть разрушения: Синегубов об обстрелах
В течение минувших суток россияне обстреляли Харьков, а также десять населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрелов в Харькове пострадала 80-летняя женщина. Также медики оказали помощь 42-летней женщине, которая 24 января получила травмы в результате обстрела в г. Харьков. Враг атаковал БпЛА Слободской, Немышлянский и Киевский районы Харькова», – сообщил начальник ХОВА.
За сутки по Харьковщине «прилетело» такое вооружение:
- девять БпЛА типа «Герань-2»;
- два БпЛА типа «Ланцет»;
- три БпЛА типа «Молния»;
- fpv-дрон;
- 21 БпЛА (тип устанавливается).
Из-за «прилетов» в Харькове повреждены две многоэтажки, частный дом и авто, в Купянском районе – «прилетело» по дому и магазину.
«В Харьковском районе повреждены два частных дома (поселок Коротич); в Лозовском районе поврежден многоквартирный дом, гражданское предприятие (г. Лозовая); в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Мартовое)», – добавил Синегубов.
Читайте также: О 16 боях сообщил Генштаб ВСУ: где украинские воины отбивали атаки РФ
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, Харьков, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Пострадала пожилая женщина, есть разрушения: Синегубов об обстрелах», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 января 2026 в 08:50;