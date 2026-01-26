Live

Происшествия 08:50   26.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Пострадала пожилая женщина, есть разрушения: Синегубов об обстрелах

В течение минувших суток россияне обстреляли Харьков, а также десять населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрелов в Харькове пострадала 80-летняя женщина. Также медики оказали помощь 42-летней женщине, которая 24 января получила травмы в результате обстрела в г. Харьков. Враг атаковал БпЛА Слободской, Немышлянский и Киевский районы Харькова», – сообщил начальник ХОВА.

За сутки по Харьковщине «прилетело» такое вооружение:

  • девять БпЛА типа «Герань-2»;
  • два БпЛА типа «Ланцет»;
  • три БпЛА типа «Молния»;
  • fpv-дрон;
  • 21 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за «прилетов» в Харькове повреждены две многоэтажки, частный дом и авто, в Купянском районе – «прилетело» по дому и магазину.

«В Харьковском районе повреждены два частных дома (поселок Коротич); в Лозовском районе поврежден многоквартирный дом, гражданское предприятие (г. Лозовая); в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Мартовое)», – добавил Синегубов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
