Постраждала літня жінка, є руйнування: Синєгубов про обстріли

Події 08:50   26.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків та десять населених пунктів області, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів у м. Харків постраждала 80-річна жінка. Також медики надали допомогу 42-річній жінці, яка 24 січня зазнала травм внаслідок обстрілу в м. Харків. Ворог атакував БпЛА Слобідський, Немишлянський і Київський райони Харкова“, – повідомив начальник ХОВА.

За добу по Харківщині “прилетіло” таке озброєння:

  • дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;
  • два БпЛА типу «Ланцет»;
  • три БпЛА типу «Молния»;
  • fpv-дрон;
  • 21 БпЛА (тип встановлюється).

Через “прильоти” у Харкові пошкоджені дві багатоповерхівки, приватний будинок та авто, у Куп’янському районі – “прилетіло” по будинку та магазину.

“У Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Коротич); у Лозівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, цивільне підприємство (м. Лозова); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Мартове)“, – додав Синєгубов.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
