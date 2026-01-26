Постраждала літня жінка, є руйнування: Синєгубов про обстріли
Протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків та десять населених пунктів області, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок обстрілів у м. Харків постраждала 80-річна жінка. Також медики надали допомогу 42-річній жінці, яка 24 січня зазнала травм внаслідок обстрілу в м. Харків. Ворог атакував БпЛА Слобідський, Немишлянський і Київський райони Харкова“, – повідомив начальник ХОВА.
За добу по Харківщині “прилетіло” таке озброєння:
- дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;
- два БпЛА типу «Ланцет»;
- три БпЛА типу «Молния»;
- fpv-дрон;
- 21 БпЛА (тип встановлюється).
Через “прильоти” у Харкові пошкоджені дві багатоповерхівки, приватний будинок та авто, у Куп’янському районі – “прилетіло” по будинку та магазину.
“У Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Коротич); у Лозівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, цивільне підприємство (м. Лозова); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Мартове)“, – додав Синєгубов.
Читайте також: Про 16 боїв повідомив Генштаб ЗСУ: де українські воїни відбивали атаки РФ
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Постраждала літня жінка, є руйнування: Синєгубов про обстріли», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2026 в 08:50;