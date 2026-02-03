Как 4 февраля будут отключать свет в Харькове и области: графики

4 февраля, с 00:00 до 24:00, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 02:00–09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

1.2 02:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.1 02:00–09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.2 02:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

3.1 00:00–02:00; 05:30-12:30; 16:00–23:00

3.2 00:00–02:00; 05:30-12:30; 16:00–23:00

4.1 00:00–02:00; 05:30-12:30; 16:00–23:00

4.2 00:00–02:00; 05:30-12:30; 16:00–23:00

5.1 00:00–05:30; 09:00–16:00; 19:30-24:00

5.2 00:00–05:30; 09:00–16:00; 19:30-24:00

6.1 00:00–05:30; 09:00–16:00; 19:30-24:00

6.2 00:00–05:30; 09:00–16:00; 19:30-24:00

Список адресов за очередями — здесь.

