Як 4 лютого вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки

Суспільство 21:25   03.02.2026
Оксана Якушко
Як 4 лютого вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки Фото: АТ “Харківобленерго”

4 лютого, з 00:00 до 24:00, на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах із урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

 

1.1 02:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

1.2 02:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.1 02:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.2 02:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

3.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:00-23:00

4.2 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:00-23:00

5.1 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00

5.2 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00

6.1 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00

6.2 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00

Список адрес за чергами – тут.

Читайте також: У Харкові без опалення залишились майже 105 тисяч абонентів

