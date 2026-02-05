Сегодня 5 февраля 2026: какой праздник и день в истории

5 февраля в Украине – День Государственной специальной службы транспорта. В этот день 1597 года в Японии казнили через распятие 26 христиан, известных как «японские мученики из Нагасаки». В 1918-м войска большевиков начали штурмовать Печерск в Киеве. В 1919-м войска Сечевых стрельцов окончательно покинули столицу во время наступления российских оккупантов. В 1946-м вступил в силу «Договор между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе». В 2009-м сомалийские пираты отпустили судно «Фаина», в составе экипажа которого было 17 украинских моряков. В 2023-м российские ракеты ударили по историческому центру Харькова, частично разрушив здание университета им. Бекетова.

Праздники и памятные даты 5 февраля

5 февраля в Украине – День Государственной специальной службы транспорта.

Первый четверг февраля – это День оптимиста.

Также сегодня: День эрудита, Всемирный день «Нутеллы».

5 февраля в истории

5 февраля 1597 года в японском городе Нагасаки казнили через распятие 26 христиан, известных как «японские мученики из Нагасаки». В 1862-м Папа Римский канонизировал их. Подробнее.

5 февраля 1918 года начался штурм Печерска в Киеве войсками большевиков под командованием Муравьева. Подробнее.

5 февраля 1919 года под натиском большевистского войска защитники УНР – корпус Сечевых стрельцов – окончательно покинули Киев. Подробнее.

5 февраля 1946 года вступил в силу «Договор между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе». Подробнее.

5 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Норвегией.

5 февраля 2009 года сомалийские пираты отпустили судно «Фаина», в составе экипажа которого было 17 украинских моряков. Подробнее.

5 февраля 2023 года россияне утром ударили ракетами С-300 по историческому центру Харькова. «Прилет» был по зданию Харьковского национального университета городского хозяйства им. А.Н. Бекетова. Подробнее.

Церковный праздник 5 февраля

5 февраля чтят память мученицы Агафьи. Подробнее.

Народные приметы

Мороз в этот день — к ранней и теплой весне, а также — сухому лету.

Если снега нет 5 февраля, то летом не будет осадков.

Что нельзя делать 5 февраля

Нельзя ссориться – особенно в семье.