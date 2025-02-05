Сегодня 5 февраля: какой праздник и день в истории

5 февраля в Украине – День Государственной специальной службы транспорта. 5 февраля 1597 года в Японии казнили через распятие 26 христиан, известных как «японские мученики из Нагасаки». В 1918-м войска большевиков начали штурмовать Печерск в Киеве. В 1919-м войска Сечевых стрельцов окончательно покинули столицу во время нашествия советских оккупантов. В 1946-м вступил в силу «Договор между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе». В 2009-м сомалийские пираты отпустили судно «Фаина», в составе экипажа которого находились 17 украинских моряков. В 2023-м российские ракеты ударили по историческому центру Харькова, частично разрушив здание университета им. Бекетова.

Праздники и памятные даты 5 февраля

5 февраля в Украине – День Государственной специальной службы транспорта.

В мире – Всемирный день чтения вслух (отмечают в первую среду февраля).

Также сегодня: День эрудита, Всемирный день «Нутеллы».

5 февраля в истории

5 февраля 1597 года в японском городе Нагасаки казнили через распятие 26 христиан, известных как «японские мученики из Нагасаки». В 1862-м Папа Римский канонизировал их.

Попытка распространения христианства в Японии началась в 1540-х годах. К этому моменту у католической церкви уже был опыт успешных миссий в других странах Азии. В основном их осуществляли совместно с испанскими и португальскими колонизаторами. И в Японии поначалу миссионеры имели успех. Иезуиты собрали около 100 тысяч верующих и не встречались с сопротивлением со стороны императорского правительства. Руководство Японии считало, что христиане будут полезны: уменьшат влияние в стране буддистских монахов, а также будут способствовать развитию морской торговли с Испанией и Португалией. Но со временем опыт соседних азиатских государств заставил японских императоров пересмотреть свое лояльное отношение к пришельцам. Ведь испанцы успешно захватили власть на Филиппинах, обратив в христианство большую часть населения. Так что в 1565 и 1568 годах император Огимати издал последовательно два указа о запрете католицизма. Однако особых результатов это не дало. Тогда в 1580-х за дело взялся имперский регент Тоетоми Хидэеси. Его традиционно называют одним из самых выдающихся самураев в японской истории и объединителем Японии. И это верно. Но, кроме того, Хидэеси стал еще и одним из самых жестоких гонителей христиан.

При этом сначала он был довольно миролюбиво настроен к христианам и европейцам в целом. Даже отправлял делегацию японских юношей в Европу. Но в процессе объединения Японии столкнулся с тем, что одна из провинций с преимущественно христианским населением отказалась «подчиняться язычнику» и ориентировалась на указания иезуитов. Это был первый «звоночек». А вторым, по преданию, стал разговор военачальника с капитаном испанского судна. Тот простодушно объяснил высокопоставленному японцу, как король Испании умудрился так расширить свою империю (речь шла о южноамериканских колониях). Капитан рассказал, что сначала испанцы высылали на новые территории миссионеров, чтобы обратить народ в свою веру. А следом приходили конкистадоры – с войском. И обращенное население поддерживало захватчиков, а не свою действующую власть. Якобы в этот момент самурай осознал связь между религией и колонизацией. И впоследствии, в 1587 году, поручил выслать из Японии всех христиан. Конечно, это сразу не произошло. В разных местах империи христиане продолжали жить, существовали церкви. Но противодействие со стороны руководства страны усиливалось и перешло к жестоким формам.

26 мучеников стали жертвами так называемого «инцидента Сан-Фелипе». Он произошел в 1596 году. Испанское судно «Сан-Фелипе» попало в ряд штормов, потеряло управление и в конце концов село на мель у японских берегов. На борту среди прочих находились и францисканские миссионеры (четверо испанцев, мексиканец и португалец). Их объявили нарушившими эдикт Хидэеси об изгнании христиан из Японии и казнили. Вместе с прибывшими на корабле казнили и местных католиков — иезуитов, францисканцев и служителей японских церквей. Христиан провели по улицам Нагасаки – городка, который основали в свое время именно миссионеры. А затем распяли на крестах, чтобы запугать местных, которые не покинули страну и не отказались от своей веры. Эффект, конечно же, получили обратный – окровавленную одежду убитых собрали местные верующие, сразу стали называть распятых мучениками и святыми и приписывать им многочисленные чудеса.

Борьба против распространения христианской религии в Японии продолжалась еще около полувека, из-за чего возросло и количество мучеников. А окончательный упадок Католической церкви здесь начался, когда японские власти жестоко подавили в 1637 году христианское восстание на полуострове Симабара (убив тысячи, а по данным некоторых источников — десятки тысяч восставших селян). После чего в стране ввели жесткую изоляционистскую политику — сакоку (разорвали все связи с Португалией и Голландией, запретили въезд в Японию иностранцам, а японцам – выезд из страны и т.п.).

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