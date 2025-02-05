Сьогодні 5 лютого: яке свято та день в історії

5 лютого в Україні – День Державної спеціальної служби транспорту. 5 лютого 1597 року в Японії стратили через розп’яття 26 християн, відомих як “японські мученики з Нагасакі”. У 1918-му війська більшовиків почали штурмувати Печерськ у Києві. У 1919-му війська Січових стрільців остаточно залишили столицю під час навали радянських окупантів. У 1946-му набув чинності “Договір між СРСР і Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон”. У 2009-му пірати Сомалі відпустили судно “Фаїна”, у складі екіпажу якого було 17 українських моряків. У 2023-му російські ракети вдарили по історичному центру Харкова, частково зруйнувавши будівлю університету ім. Бекетова.

Свята та пам’ятні дати 5 лютого

5 лютого в Україні – День Державної спеціальної служби транспорту.

У світі – Всесвітній день читання вголос (відзначають у першу середу лютого).

Також сьогодні: День ерудита, Всесвітній день “Нутелли”.

5 лютого в історії

5 лютого 1597 року в японському місті Нагасакі стратили через розп’яття 26 християн, відомих як “японські мученики з Нагасакі”. У 1862-му Папа Римський канонізував їх.

Спроба поширення християнства в Японії розпочалася в 1540-х роках. До цього моменту католицька церква вже мала досвід успішних місій в інших країнах Азії. В основному їх здійснювали спільно з іспанськими та португальськими колонізаторами. І в Японії спочатку місіонери мали успіх. Єзуїти зібрали близько 100 тисяч вірян і не зустрічалися з опором із боку імператорського уряду. Керівництво Японії вважало, що християни будуть корисні: зменшать вплив у країні буддистських ченців, а також сприятимуть розвитку морської торгівлі з Іспанією та Португалією. Але згодом досвід сусідніх азійських держав змусив японських імператорів переглянути своє лояльне ставлення до прибульців. Адже іспанці успішно захопили владу на Філіппінах, навернувши до християнства більшу частину населення. Тож у 1565 і 1568 роках імператор Огіматі видав послідовно два укази про заборону католицизму. Проте особливих результатів це не дало. Тоді у 1580-х за справу взявся імперський регент Тойотомі Хідейосі. Його традиційно називають одним з найвидатніших самураїв у японській історії та об’єднувачем Японії. І це дійсно так. Але, крім того, Хідейосі став ще й одним із найжорстокіших переслідувачів християн.

При цьому спочатку він був досить миролюбно налаштований до християн і європейців загалом. Навіть відправляв делегацію японських юнаків до Європи. Але в процесі об’єднання Японії зіткнувся з тим, що одна з провінцій з переважно християнським населенням відмовилася “підкорятися язичнику” та орієнтувалася на вказівки єзуїтів. Це був перший “дзвіночок”. А другим, за переказами, стала розмова воєначальника з капітаном іспанського судна. Той простодушно пояснив високопоставленому японцю, як король Іспанії примудрився так розширити свою імперію (мова йшла про американські колонії). Капітан розповів, що спочатку іспанці висилали на нові території місіонерів, щоб навернути народ у свою віру. А потім приходили конкістадори – з військом. І навернене населення підтримувало загарбників, а не свою чинну владу. Начебто в цей момент самурай усвідомив зв’язок між релігією та колонізацією. І згодом, у 1587 році, доручив вислати з Японії всіх християн. Звичайно, це одразу не сталося. У різних місцях імперії християни продовжували жити, існували церкви. Але протидія з боку керівництва країни посилювалася та перейшла до жорстоких форм.

26 мучеників стали жертвами так званого “інциденту Сан-Феліпе”. Він стався у 1596 році. Іспанське судно “Сан-Феліпе” потрапило до ряду штормів, втратило керування та врешті-решт сіло на мілину біля японських берегів. На борту серед інших були також францисканські місіонери (чотири іспанці, мексиканець і португалець). Їх оголосили такими, що порушили едикт Хідейосі про вигнання християн з Японії, та стратили. Разом із тими, хто прибув на кораблі, стратили також місцевих католиків – єзуїтів, францисканців і служителів японських церков. Християн провели вулицями Нагасакі – містечка, яке заснували свого часу саме місіонери. А потім розіп’яли на хрестах, щоб залякати місцевих, котрі не залишили країну й не відмовилися від своєї віри. Ефект, звичайно ж, отримали зворотний – закривавлений одяг убитих зібрали місцеві віряни, одразу почали називати розіп’ятих мучениками та святими та приписувати їм численні чудеса.

Боротьба з поширенням християнської релігії в Японії тривала ще близько пів століття, через що зросла кількість мучеників. А остаточний занепад Католицької церкви тут почався, коли японська влада жорстоко придушила в 1637 році християнське повстання на півострові Сімабара (вбивши тисячі, а за даними деяких джерел – десятки тисяч повсталих селян). Після чого в країні запровадили жорстку ізоляціоністську політику – сакоку (розірвали всі зв’язки з Португалією та Голландією, заборонили в’їзд до Японії іноземцям, а японцям – виїзд із країни тощо).

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Церковне свято 5 лютого

5 лютого вшановують пам’ять мучениці Агафії. Докладніше.

Народні прикмети

Мороз у цей день – до ранньої та теплої весни, а також – сухого літа.

Якщо снігу немає 5 лютого, то влітку не буде опадів.

Що не можна робити 5 лютого

Не можна сваритися – особливо у сім’ї.