Сьогодні 5 лютого 2026: яке свято та день в історії

5 лютого в Україні – День Державної спеціальної служби транспорту. У цей день 1597 року в Японії стратили через розп’яття 26 християн, відомих як “японські мученики з Нагасакі”. У 1918-му війська більшовиків почали штурмувати Печерськ у Києві. У 1919-му війська Січових стрільців остаточно залишили столицю під час навали радянських окупантів. У 1946-му набув чинності “Договір між СРСР і Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон”. У 2009-му пірати Сомалі відпустили судно “Фаїна”, у складі екіпажу якого було 17 українських моряків. У 2023-му російські ракети вдарили по історичному центру Харкова, частково зруйнувавши будівлю університету ім. Бекетова.

Свята та пам’ятні дати 5 лютого

5 лютого в Україні – День Державної спеціальної служби транспорту.

Перший четвер лютого – це День оптиміста.

Також сьогодні: День ерудита, Всесвітній день “Нутелли”.

5 лютого в історії

5 лютого 1597 року в японському місті Нагасакі стратили через розп’яття 26 християн, відомих як “японські мученики з Нагасакі”. У 1862-му Папа Римський канонізував їх. Докладніше.

5 лютого 1918 року розпочався штурм Печерська в Києві військами більшовиків під командуванням Муравйова. Докладніше.

5 лютого 1919 року під натиском більшовицького війська захисники УНР – корпус Січових стрільців – остаточно залишили Київ. Докладніше.

5 лютого 1946 року набрав чинності “Договір між СРСР та Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон”. Докладніше.

5 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Норвегією.

5 лютого 2009 року сомалійські пірати відпустили судно “Фаїна”, у складі екіпажу якого було 17 українських моряків. Докладніше.

5 лютого 2023 року росіяни вранці вдарили ракетами С-300 по історичному центру Харкова. “Приліт” був по будівлі Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова. Докладніше.

<br />

Церковне свято 5 лютого

5 лютого вшановують пам’ять мучениці Агафії. Докладніше.

Народні прикмети

Мороз у цей день – до ранньої та теплої весни, а також – сухого літа.

Якщо снігу немає 5 лютого, то влітку не буде опадів.

Що не можна робити 5 лютого

Не можна сваритися – особливо у сім’ї.