Live

Сьогодні 5 лютого 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   05.02.2026
Оксана Горун
Сьогодні 5 лютого 2026: яке свято та день в історії

5 лютого в Україні – День Державної спеціальної служби транспорту. У цей день 1597 року в Японії стратили через розп’яття 26 християн, відомих як “японські мученики з Нагасакі”. У 1918-му війська більшовиків почали штурмувати Печерськ у Києві. У 1919-му війська Січових стрільців остаточно залишили столицю під час навали радянських окупантів. У 1946-му набув чинності “Договір між СРСР і Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон”. У 2009-му пірати Сомалі відпустили судно “Фаїна”, у складі екіпажу якого було 17 українських моряків. У 2023-му російські ракети вдарили по історичному центру Харкова, частково зруйнувавши будівлю університету ім. Бекетова.

Свята та пам’ятні дати 5 лютого

5 лютого в Україні – День Державної спеціальної служби транспорту.

Перший четвер лютого – це День оптиміста.

Також сьогодні: День ерудита, Всесвітній день “Нутелли”.

5 лютого в історії

5 лютого 1597 року в японському місті Нагасакі стратили через розп’яття 26 християн, відомих як “японські мученики з Нагасакі”. У 1862-му Папа Римський канонізував їх. Докладніше.

5 лютого 1918 року розпочався штурм Печерська в Києві військами більшовиків під командуванням Муравйова. Докладніше.

Штурм більшовиками Києва
Пожежа в Києві під час штурму більшовиками, 1918 рік. Фото: Експозиція Національного музею історії України

5 лютого 1919 року під натиском більшовицького війська захисники УНР – корпус Січових стрільців – остаточно залишили Київ. Докладніше.

5 лютого 1946 року набрав чинності “Договір між СРСР та Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон”. Докладніше.

5 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Норвегією.

5 лютого 2009 року сомалійські пірати відпустили судно “Фаїна”, у складі екіпажу якого було 17 українських моряків. Докладніше.

5 лютого 2023 року росіяни вранці вдарили ракетами С-300 по історичному центру Харкова. “Приліт” був по будівлі Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова. Докладніше.

Церковне свято 5 лютого

5 лютого вшановують пам’ять мучениці Агафії. Докладніше.

Народні прикмети

Мороз у цей день – до ранньої та теплої весни, а також – сухого літа.

Якщо снігу немає 5 лютого, то влітку не буде опадів.

Що не можна робити 5 лютого

Не можна сваритися – особливо у сім’ї.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Харків знеструмлений, у РФ – мінус «Торнадо-С» – підсумки 5 лютого
Харків знеструмлений, у РФ – мінус «Торнадо-С» – підсумки 5 лютого
05.02.2026, 23:00
«Люди ж ті ж самі»: Терехов обурений, що програма «СвітлоДім» не діє в Харкові
«Люди ж ті ж самі»: Терехов обурений, що програма «СвітлоДім» не діє в Харкові
05.02.2026, 20:23
Залужний, Зеленський, Буданов чи Білецький – хто стане президентом миру?
Залужний, Зеленський, Буданов чи Білецький – хто стане президентом миру?
05.02.2026, 19:15
Морози відступають, сніжитиме. Прогноз погоди на 6 лютого у Харкові й області
Морози відступають, сніжитиме. Прогноз погоди на 6 лютого у Харкові й області
05.02.2026, 20:06
Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень
Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень
05.02.2026, 20:20
Лікар і колишній слідчий продавали інвалідність ухилянтам на Харківщині
Лікар і колишній слідчий продавали інвалідність ухилянтам на Харківщині
05.02.2026, 21:07

Новини за темою:

04.02.2026
Сьогодні 4 лютого 2026: який день в історії
03.02.2026
Сьогодні 3 лютого 2026: який день в історії
02.02.2026
Сьогодні 2 лютого 2026: яке свято та день в історії
01.02.2026
Сьогодні 1 лютого 2026: який день в історії
31.01.2026
Сьогодні 31 січня 2026: яке свято та день в історії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сьогодні 5 лютого 2026: яке свято та день в історії», то перегляньте більше у розділі Календар на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 лютого в Україні – День Державної спеціальної служби транспорту".