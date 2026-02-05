Сьогодні 5 лютого 2026: яке свято та день в історії
5 лютого в Україні – День Державної спеціальної служби транспорту. У цей день 1597 року в Японії стратили через розп’яття 26 християн, відомих як “японські мученики з Нагасакі”. У 1918-му війська більшовиків почали штурмувати Печерськ у Києві. У 1919-му війська Січових стрільців остаточно залишили столицю під час навали радянських окупантів. У 1946-му набув чинності “Договір між СРСР і Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон”. У 2009-му пірати Сомалі відпустили судно “Фаїна”, у складі екіпажу якого було 17 українських моряків. У 2023-му російські ракети вдарили по історичному центру Харкова, частково зруйнувавши будівлю університету ім. Бекетова.
Свята та пам’ятні дати 5 лютого
5 лютого в Україні – День Державної спеціальної служби транспорту.
Перший четвер лютого – це День оптиміста.
Також сьогодні: День ерудита, Всесвітній день “Нутелли”.
5 лютого в історії
5 лютого 1597 року в японському місті Нагасакі стратили через розп’яття 26 християн, відомих як “японські мученики з Нагасакі”. У 1862-му Папа Римський канонізував їх. Докладніше.
5 лютого 1918 року розпочався штурм Печерська в Києві військами більшовиків під командуванням Муравйова. Докладніше.
5 лютого 1919 року під натиском більшовицького війська захисники УНР – корпус Січових стрільців – остаточно залишили Київ. Докладніше.
5 лютого 1946 року набрав чинності “Договір між СРСР та Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон”. Докладніше.
5 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Норвегією.
5 лютого 2009 року сомалійські пірати відпустили судно “Фаїна”, у складі екіпажу якого було 17 українських моряків. Докладніше.
5 лютого 2023 року росіяни вранці вдарили ракетами С-300 по історичному центру Харкова. “Приліт” був по будівлі Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова. Докладніше.
Церковне свято 5 лютого
5 лютого вшановують пам’ять мучениці Агафії. Докладніше.
Народні прикмети
Мороз у цей день – до ранньої та теплої весни, а також – сухого літа.
Якщо снігу немає 5 лютого, то влітку не буде опадів.
Що не можна робити 5 лютого
Не можна сваритися – особливо у сім’ї.
Новини за темою:
- Категорії: Календар, Події, Політика, Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: исторія, свято, церковне свято;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Сьогодні 5 лютого 2026: яке свято та день в історії», то перегляньте більше у розділі Календар на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2026 в 06:00;