Больше двух десятков боев было в Харьковской области в течение суток
Утром 9 февраля в Генштабе ВСУ проинформировали, что россияне пытались прорваться в Харьковской области 22 раза.
На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили восемь штурмов возле Волчанска, Старицы, Прилипки и Фиголовки.
На Купянском – зафиксировали 14 штурмов в районе Купянска, Подолов, Петропавловки, Песчаного, Новоосиново, Новой Кругляковки и Новоплатоновки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 312 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применив 11 ракет, 65 авиационных ударов, сбросил 148 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 3960 дронов-камикадзе и произвел 2741 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 104 из реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.
Потери россиян, по информации ГШ, следующие:
Читайте также: Погиб 10-летний мальчик, пострадала девочка: ночью враг атаковал область БпЛА
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Больше двух десятков боев было в Харьковской области в течение суток», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 февраля 2026 в 08:14;