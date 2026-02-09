Больше двух десятков боев было в Харьковской области в течение суток

Утром 9 февраля в Генштабе ВСУ проинформировали, что россияне пытались прорваться в Харьковской области 22 раза.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили восемь штурмов возле Волчанска, Старицы, Прилипки и Фиголовки.

На Купянском – зафиксировали 14 штурмов в районе Купянска, Подолов, Петропавловки, Песчаного, Новоосиново, Новой Кругляковки и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 312 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применив 11 ракет, 65 авиационных ударов, сбросил 148 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 3960 дронов-камикадзе и произвел 2741 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 104 из реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.

Потери россиян, по информации ГШ, следующие: