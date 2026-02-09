Понад два десятки боїв було в Харківській області протягом доби

Live

Україна 08:14   09.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 9 лютого в Генштабі ЗСУ поінформували, що росіяни намагалися прорватися в Харківській області 22 рази. 

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили вісім штурмів біля Вовчанська, Стариці, Приліпки та Фиголівки.

На Куп’янському – зафіксували 14 штурмів у районі Куп’янська, Подолів, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Нової Кругляківки та Новоплатонівки.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 312 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 11 ракет, 65 авіаційних ударів, скинув 148 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3960 дронів-камікадзе та здійснив 2741 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню“, – уточнили в Генштабі.

Втрати росіян, за інформацією ГШ, такі:

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
