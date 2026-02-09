Синегубов сообщил о последствиях «прилетов» на Харьковщине
Десять населенных пунктов области атаковал враг за сутки, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрелов два человека погибли, один из них – ребенок; еще шесть человек пострадали, среди них – несовершеннолетняя девушка. В г. Богодухов погибли 41-летняя женщина и 10-летний мальчик, пострадали 22-летний и 68-летний мужчины и 89-летняя женщина; в пос. Золочев испытала острую реакцию на стресс 17-летняя девушка; в с. Лужок Малоданиловской громады пострадали 18-летняя девушка и 73-летний мужчина», – пишет Синегубов.
За сутки по региону ударило следующее вооружение:
- четыре КАБа;
- шесть БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Молния»;
- пять fpv-дронов;
- БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Богодуховском районе повреждены дома, магазин и авто.
«В Харьковском районе повреждены четыре частных дома, хозяйственные постройки (поселок Казачья Лопань), здание школы, четыре частных дома (с. Полевая), десять частных домов, четыре автомобиля (с. Лужок); в Чугуевском районе поврежден гражданский грузовой автомобиль (с. Новоалександровка), забор частного домовладения, хозяйственные постройки (с. Заречное)», – добавил начальник ХОВА.
Читайте также: Больше двух десятков боев было в Харьковской области в течение суток
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Синегубов сообщил о последствиях «прилетов» на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 февраля 2026 в 08:39;