Синегубов сообщил о последствиях «прилетов» на Харьковщине

Десять населенных пунктов области атаковал враг за сутки, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрелов два человека погибли, один из них – ребенок; еще шесть человек пострадали, среди них – несовершеннолетняя девушка. В г. Богодухов погибли 41-летняя женщина и 10-летний мальчик, пострадали 22-летний и 68-летний мужчины и 89-летняя женщина; в пос. Золочев испытала острую реакцию на стресс 17-летняя девушка; в с. Лужок Малоданиловской громады пострадали 18-летняя девушка и 73-летний мужчина», – пишет Синегубов.

За сутки по региону ударило следующее вооружение:

четыре КАБа;

шесть БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Молния»;

пять fpv-дронов;

БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Богодуховском районе повреждены дома, магазин и авто.

«В Харьковском районе повреждены четыре частных дома, хозяйственные постройки (поселок Казачья Лопань), здание школы, четыре частных дома (с. Полевая), десять частных домов, четыре автомобиля (с. Лужок); в Чугуевском районе поврежден гражданский грузовой автомобиль (с. Новоалександровка), забор частного домовладения, хозяйственные постройки (с. Заречное)», – добавил начальник ХОВА.

