Live

Синегубов сообщил о последствиях «прилетов» на Харьковщине

Происшествия 08:39   09.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов сообщил о последствиях «прилетов» на Харьковщине

Десять населенных пунктов области атаковал враг за сутки, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«В результате обстрелов два человека погибли, один из них – ребенок; еще шесть человек пострадали, среди них – несовершеннолетняя девушка. В г. Богодухов погибли 41-летняя женщина и 10-летний мальчик, пострадали 22-летний и 68-летний мужчины и 89-летняя женщина; в пос. Золочев испытала острую реакцию на стресс 17-летняя девушка; в с. Лужок Малоданиловской громады пострадали 18-летняя девушка и 73-летний мужчина», – пишет Синегубов.

За сутки по региону ударило следующее вооружение:

  • четыре КАБа;
  • шесть БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Молния»;
  • пять fpv-дронов;
  • БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Богодуховском районе повреждены дома, магазин и авто.

«В Харьковском районе повреждены четыре частных дома, хозяйственные постройки (поселок Казачья Лопань), здание школы, четыре частных дома (с. Полевая), десять частных домов, четыре автомобиля (с. Лужок); в Чугуевском районе поврежден гражданский грузовой автомобиль (с. Новоалександровка), забор частного домовладения, хозяйственные постройки (с. Заречное)», – добавил начальник ХОВА.

Читайте также: Больше двух десятков боев было в Харьковской области в течение суток

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня 9 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 февраля 2026: какой праздник и день в истории
09.02.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 9 февраля: РФ продвинулась возле Тихого
Новости Харькова — главное 9 февраля: РФ продвинулась возле Тихого
09.02.2026, 08:46
Морозы и снег: прогноз погоды на 9 февраля
Морозы и снег: прогноз погоды на 9 февраля
08.02.2026, 21:05
На севере от Харькова продвинулся враг – детали от Deep State 
На севере от Харькова продвинулся враг – детали от Deep State 
09.02.2026, 07:16
«Больше всего нужны»: 21 грузовик с энергооборудованием едет на Харьковщину
«Больше всего нужны»: 21 грузовик с энергооборудованием едет на Харьковщину
08.02.2026, 15:48
Есть погибший и пострадавшая – ГСЧС о пожарах в регионе
Есть погибший и пострадавшая – ГСЧС о пожарах в регионе
09.02.2026, 09:08

Новости по теме:

09.02.2026
Синегубов сообщил о последствиях «прилетов» на Харьковщине
08.02.2026
Сегодня утром россияне сбросили авиабомбу на Казачью Лопань
08.02.2026
Золочевская громада под ударами: били КАБами и БпЛА
08.02.2026
О последствиях российских атак на Харьковщине сообщил Синегубов
06.02.2026
РФ атаковала «скорую»: в полиции показали фото последствий


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Синегубов сообщил о последствиях «прилетов» на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2026 в 08:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Десять населенных пунктов области атаковал враг за сутки, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. ".