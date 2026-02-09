Синєгубов повідомив про наслідки “прильотів” на Харківщині
Десять населених пунктів області атакував ворог за добу, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, одна з них – дитина; ще 6 людей постраждали, серед них – неповнолітня дівчина. У м. Богодухів загинули 41-річна жінка і 10-річний хлопчик, постраждали 22-річний і 68-річний чоловіки та 89-річна жінка; у сел. Золочів зазнала гострої реакції на стрес 17-річна дівчина; у с. Лужок Малоданилівської громади постраждали 18-річна дівчина і 73-річний чоловік”, – пише Синєгубов.
За добу по регіону вдарило таке озброєння:
- чотири КАБи;
- шість БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу «Молния»;
- п’ять fpv-дронів;
- БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджені будинки, магазин та авто.
“У Харківському районі пошкоджено 4 приватні будинки, господарчі споруди (сел. Козача Лопань), будівлю школи, 4 приватні будинки (с. Польова), 10 приватних будинків, 4 автомобілі (с. Лужок); у Чугуївському районі пошкоджено цивільний вантажний автомобіль (с. Новоолександрівка), паркан приватного домоволодіння, господарчі споруди (с. Зарічне)”, – додав начальник ХОВА.
