Сотни инклюзивных классов функционируют в школах Харькова

Количество инклюзивных классов в школах Харькова увеличилось. Соответствующие изменения в сеть учебных заведений 12 февраля утвердил исполнительный комитет городского совета.

Это связано с увеличением количества детей с особыми образовательными потребностями, которые учатся в учреждениях общего среднего образования, а также с использованием государственной субвенции на поддержку таких учеников в течение 2026 года, пояснили в департаменте образования городского совета.

Во втором семестре 2025/2026 учебного года количество учеников с особыми образовательными потребностями выросло на десять человек и в настоящее время составляет 586 детей. Также в Харькове открыли еще четыре инклюзивных класса — в общей сложности в школах теперь их 405.

Как сообщала МГ «Объектив», по состоянию на конец января в Харькове почти 20 тысяч школьников имели возможность учиться офлайн во время воздушных тревог — это 40% детей, находящихся в городе. 26 января 21-е по счету безопасное подземное пространство открыли на станции метро «23 Августа» — для 350 учеников.