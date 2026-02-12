Сотни инклюзивных классов функционируют в школах Харькова
Количество инклюзивных классов в школах Харькова увеличилось. Соответствующие изменения в сеть учебных заведений 12 февраля утвердил исполнительный комитет городского совета.
Это связано с увеличением количества детей с особыми образовательными потребностями, которые учатся в учреждениях общего среднего образования, а также с использованием государственной субвенции на поддержку таких учеников в течение 2026 года, пояснили в департаменте образования городского совета.
Во втором семестре 2025/2026 учебного года количество учеников с особыми образовательными потребностями выросло на десять человек и в настоящее время составляет 586 детей. Также в Харькове открыли еще четыре инклюзивных класса — в общей сложности в школах теперь их 405.
Как сообщала МГ «Объектив», по состоянию на конец января в Харькове почти 20 тысяч школьников имели возможность учиться офлайн во время воздушных тревог — это 40% детей, находящихся в городе. 26 января 21-е по счету безопасное подземное пространство открыли на станции метро «23 Августа» — для 350 учеников.
Читайте также: Подземные школы Харькова без света переходят на работу на генераторах (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, образование, освіта, школи, школы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сотни инклюзивных классов функционируют в школах Харькова», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 февраля 2026 в 17:35;