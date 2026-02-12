Сотні інклюзивних класів функціонують у школах Харкова
Кількість інклюзивних класів у школах Харкова збільшилась. Відповідні зміни до мережі навчальних закладів 12 лютого затвердив виконавчий комітет міської ради.
Це пов’язано зі збільшенням кількості дітей із особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах загальної середньої освіти, а також із використанням державної субвенції на підтримку таких учнів протягом 2026 року, пояснили у департаменті освіти міської ради.
У другому семестрі 2025/2026 навчального року кількість учнів з особливими освітніми потребами зросла на десять осіб та нині становить 586 дітей. Також у Харкові відкрили ще чотири інклюзивні класи – загалом у школах тепер їх 405.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, станом на кінець січня у Харкові майже 20 тисяч школярів мали змогу навчатися офлайн під час повітряних тривог – це 40% дітей, які перебувають у місті. 26 січня 21-й безпечний підземний простір відкрили на станції метро «23 Серпня» — для 350 учнів.
Читайте також: Підземні школи Харкова без світла переходять на роботу на генераторах (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, освіта, школи;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Сотні інклюзивних класів функціонують у школах Харкова», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2026 в 17:35;