Сотні інклюзивних класів функціонують у школах Харкова

Суспільство 17:35   12.02.2026
Олена Нагорна
Сотні інклюзивних класів функціонують у школах Харкова Фото: Харківська міськрада

Кількість інклюзивних класів у школах Харкова збільшилась. Відповідні зміни до мережі навчальних закладів 12 лютого затвердив виконавчий комітет міської ради.

Це пов’язано зі збільшенням кількості дітей із особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах загальної середньої освіти, а також із використанням державної субвенції на підтримку таких учнів протягом 2026 року, пояснили у департаменті освіти міської ради.

У другому семестрі 2025/2026 навчального року кількість учнів з особливими освітніми потребами зросла на десять осіб та нині становить 586 дітей. Також у Харкові відкрили ще чотири інклюзивні класи – загалом у школах тепер їх 405.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, станом на кінець січня у Харкові майже 20 тисяч школярів мали змогу навчатися офлайн під час повітряних тривог – це 40% дітей, які перебувають у місті. 26 січня 21-й безпечний підземний простір відкрили на станції метро «23 Серпня» — для 350 учнів.

Автор: Олена Нагорна
