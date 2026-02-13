Один бой идет на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

На Купянщине продолжается относительное затишье, при этом враг атакует на севере Харьковщины. О ситуации на фронте сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Лиман и в сторону Охримовки. Один бой продолжается.

На Купянском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 54 боя.

Напомним, третий день подряд враг почти не проявляет активности на Купянщине. В частности, за прошедшие сутки украинские защитники отбили один штурм врага возле Песчаного.