Один бій йде на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На Куп’янщині триває відносне затишшя, при цьому ворог атакує на півночі Харківщини. Про ситуацію на фронті повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Лиман та у бік Охрімівки. Один бій триває.
На Куп’янському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 54 бої.
Нагадаємо, третій день поспіль ворог майже не проявляє активності на Куп’янщині. Зокрема, минулої доби українські захисники відбили один штурм ворога біля Піщаного.
13 Лютого 2026 в 16:42